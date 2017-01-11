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"Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız"

ABD Başkanı seçilen Donald 'ın Dışişleri Bakanı adayı , "Suriye meselesinde Türkiye 'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir." dedi.

Erdoğanla tekrar çalışmalıyız

Tillerson, tarafından aday gösterildikten sonra ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde senatörlerin dış politika ile ilgili sorularını yanıtladı.

Suriye'de yaşanan iç savaş sonrasında Ortadoğu'da ABD'nin "liderliğinin" bittiği yönündeki bir soruya cevap veren Tillerson, ABD'nin bölgede tekrar söz sahibi olabilmesi için "müttefikleriyle ve dostlarıyla" tekrar çalışması gerektiğini söyledi.

Tillerson, "Atmamız gereken ilk adım bölgedeki geleneksek müttefiklerimiz ve dostlarımızla tekrar çalışmak olmalıdır. Tekrar geri döndüğümüzü onlara gösterip bir planımızın olduğunu anlatmalıyız. Şu anda bulunduğumuz noktada hiçbirşey yapamayız." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA TEKRAR ÇALIŞMALIYIZ"
Suriye'de, Türkiye, Rusya, ve İran'ın politikalarının önemli bir yeri olduğunu belirten Tillerson şunları kaydetti:

"Türkiye 'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir. Bölgede ABD'nin eksikliğinde kaygılandı ve yüzünü Rusya'ya döndü. Rusya kalıcı bir müttefik değildir. Rusya'nın kalıcı bir müttefik olmadığını açıkça göstermek gerekiyor. Türkiye'nin müttefiki ABD'dir."

Tillerson, bölgede atılması gereken ikinci adım olarak ise Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadele etmek gerektiğini söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in gitmesi gerektiğini belirten Tillerson, DEAŞ'la mücadele ve Esed'e karşı mücadele etmenin bazı noktalarda çatıştığını kaydetti.

, "Esed'den sonra ne geleceğine karar vermeliyiz." diye konuştu.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 21:14
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Hadi ordan darbeci, bölücü terörist patronu ABD!

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evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 00:23
ertugrul gazi ertugrul gazi

biraz gec kalmadinizmi size nasil güvenelim artik zor agzinizla kus tutsanizda bize 100 tane ucak versenizde olmaz erdogani bilmem ama cABUK dönüyor bop baskaniydim dedi kivirdi bana göre halen devam etmekte

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evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 23:43
temel temel

kalsin yedigimiz bunca kazik dan sonra yemezler dost uye su bu yalanalarini gidin siz terørle calisin

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evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 23:42
Alp Alp

Evet biz Türkler Amerikan demokrasisine ve Amerikan halkına her zaman dostça yaklaşmışızdır.Amerikadanda karşılıklı eşitlik dayanışma ruhu içerisinde politikalar umuyoruz.Sayın Trumpa inanıyoruz .

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evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 23:32
deli balta deli balta

aldığımız raundu ne ingiltereye nede amerikaya vermememiz lazım türkiyenin amerikan ingiltere ve avrupa turistlerine gazetecileri dahil derhal giş yasağı koyması lazım içerideki yabancı turistlerin komple sokağa çıkma yasağı uygulanarak incelenmesi ve dışarı atılması lazım israille bizim anlaşmayı teroristleri bitirene kadar ileri bir tarihe ertelememiz lazım başka yolu yok burası amerika ve ingilterenin bibbirlerine üstünlük taslama yeri olmaktan çıkarılması lazım

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evet2
hayır0
cevapla 11.01.2017 21:28
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