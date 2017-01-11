Tillerson, Trump tarafından aday gösterildikten sonra ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde senatörlerin dış politika ile ilgili sorularını yanıtladı.
Suriye'de yaşanan iç savaş sonrasında Ortadoğu'da ABD'nin "liderliğinin" bittiği yönündeki bir soruya cevap veren Tillerson, ABD'nin bölgede tekrar söz sahibi olabilmesi için "müttefikleriyle ve dostlarıyla" tekrar çalışması gerektiğini söyledi.
Tillerson, "Atmamız gereken ilk adım bölgedeki geleneksek müttefiklerimiz ve dostlarımızla tekrar çalışmak olmalıdır. Tekrar geri döndüğümüzü onlara gösterip bir planımızın olduğunu anlatmalıyız. Şu anda bulunduğumuz noktada hiçbirşey yapamayız." dedi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA TEKRAR ÇALIŞMALIYIZ"
Suriye'de, Türkiye, Rusya, ve İran'ın politikalarının önemli bir yeri olduğunu belirten Tillerson şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tekrar çalışmalıyız. Türkiye bizim çok eski bir NATO müttefikimizdir. Bölgede ABD'nin eksikliğinde kaygılandı ve yüzünü Rusya'ya döndü. Rusya kalıcı bir müttefik değildir. Rusya'nın kalıcı bir müttefik olmadığını açıkça göstermek gerekiyor. Türkiye'nin müttefiki ABD'dir."
Tillerson, bölgede atılması gereken ikinci adım olarak ise Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadele etmek gerektiğini söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in gitmesi gerektiğini belirten Tillerson, DEAŞ'la mücadele ve Esed'e karşı mücadele etmenin bazı noktalarda çatıştığını kaydetti.
Rex Tillerson, "Esed'den sonra ne geleceğine karar vermeliyiz." diye konuştu.
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Hadi ordan darbeci, bölücü terörist patronu ABD!
biraz gec kalmadinizmi size nasil güvenelim artik zor agzinizla kus tutsanizda bize 100 tane ucak versenizde olmaz erdogani bilmem ama cABUK dönüyor bop baskaniydim dedi kivirdi bana göre halen devam etmekte
kalsin yedigimiz bunca kazik dan sonra yemezler dost uye su bu yalanalarini gidin siz terørle calisin
Evet biz Türkler Amerikan demokrasisine ve Amerikan halkına her zaman dostça yaklaşmışızdır.Amerikadanda karşılıklı eşitlik dayanışma ruhu içerisinde politikalar umuyoruz.Sayın Trumpa inanıyoruz .
aldığımız raundu ne ingiltereye nede amerikaya vermememiz lazım türkiyenin amerikan ingiltere ve avrupa turistlerine gazetecileri dahil derhal giş yasağı koyması lazım içerideki yabancı turistlerin komple sokağa çıkma yasağı uygulanarak incelenmesi ve dışarı atılması lazım israille bizim anlaşmayı teroristleri bitirene kadar ileri bir tarihe ertelememiz lazım başka yolu yok burası amerika ve ingilterenin bibbirlerine üstünlük taslama yeri olmaktan çıkarılması lazım
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