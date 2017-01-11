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Osmanoğlu’na son görev

Abdülmecid’in üçüncü kuşak torunu ve hanedanın yurtdışında doğan ilk çocuğu , New York’ta son yolculuğuna uğurlandı

Osmanoğlu’na son görev
Osmanlı İmparatorluğu'nun 31'inci padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın üçüncü kuşak torunu ve hanedanın 44'üncü reisi Osman Bayezid Osmanoğlu (93) hayatını kaybetti. Osmanoğlu için New York'taki Eyüp Sultan Camisi'nde, dün töreni düzenlendi. Törenin ardından Long Island'daki aile mezarlığında toprağa verilen ve hanedanın en yaşlı üyesi Osmanoğlu'nun cenaze işlemleriyle Türkiye'nin New York Başkonsosluğu ilgilendi. Osmanoğlu, Osmanlı hanedanının sürgün sırasında yurtdışında doğan ilk çocuğuydu. Fransa'da 1924'te dünyaya gelen Osmanoğlu, daha sonra annesi ve ağabeyiyle New York'a göç etti. ABD'de 45 yıl kütüphanelerde 15 dilde kitap çeviren Osmanoğlu, 1997'de emekliye ayrıldı. Hanedanın erkek üyelerine ülkeye dönüş yasağı 1974'te kalkmasına rağmen Türkiye'yi ilk kez annesinin ısrarıyla 1985'te ziyaret eden Osmanoğlu, sonrasında her yıl düzenli olarak Türkiye'ye geldi. Osmanoğlu, 2009'da İstanbul'da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi'nin yerine hanedan reisi olmuştu.


, başta ABD olmak üzere birçok ülkede Osmanlı İmparatorluğu'nu anlattı.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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