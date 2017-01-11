Osmanoğlu’na son görev

Osmanlı İmparatorluğu'nun 31'incipadişahı Sultan AbdülmecidHan'ın üçüncü kuşak torunuve hanedanın 44'üncüreisi Osman BayezidOsmanoğlu (93) hayatınıkaybetti. Osmanoğlu içinNew York'taki Eyüp SultanCamisi'nde, dün cenazetöreni düzenlendi. Töreninardından Long Island'dakiaile mezarlığında toprağaverilen ve hanedanın en yaşlıüyesi Osmanoğlu'nun cenazeişlemleriyle Türkiye'ninNew York Başkonsosluğuilgilendi. Osmanoğlu,Osmanlı hanedanının sürgünsırasında yurtdışında doğan ilkçocuğuydu. Fransa'da 1924'tedünyaya gelen Osmanoğlu,daha sonra annesi ve ağabeyiyleNew York'a göç etti. ABD'de45 yıl kütüphanelerde15 dilde kitap çevirenOsmanoğlu, 1997'de emekliyeayrıldı. Hanedanın erkeküyelerine ülkeye dönüş yasağı1974'te kalkmasına rağmenTürkiye'yi ilk kez annesininısrarıyla 1985'te ziyaret edenOsmanoğlu, sonrasında heryıl düzenli olarak Türkiye'yegeldi. Osmanoğlu, 2009'daİstanbul'da vefat eden OsmanErtuğrul Efendi'nin yerinehanedan reisi olmuştu.
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