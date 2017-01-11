Kremlin, Rusya'nın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Aynı şekilde Trump da hakkındaki söz konusu iddiaya, "Sahte haberler. Tamamıyla siyasi bir cadı avı" şeklinde cevap verdi.
Rusya, ABD'li istihbarat yetkililerinin, Rusya'nın elinde Donald Trump veya ABD başkanlık seçimini kaybeden rakibi Hillary Clinton hakkında özel ve zedeleyici belgeler bulunduğu iddialarını "tamamen saçmalık" olarak değerlendirdi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, benzer iddiaların Rusya-ABD ilişkilerine zarar vermek için ileri sürüldüğünü belirterek, görev süresi biten Beyaz Saray yönetiminin giderken iki ülke ilişkilerini bozuk şekilde bırakma histerisi içerisinde olduğunu kaydetti.
"TRUMP'LA İLİGLİ HASSAS BİLGİLER YOK"
Peskov, "İlgili açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Kremlin'in elinde Trump'la ilgili hassas bilgiler yok." dedi.
Amerikan istihbarat birimleri, ABD Başkanı Barack Obama ve Trump'a, Rusya'nın Trump'ın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğu iddialarını içeren bir rapor sunmuştu.
Raporda, Rusya'nın Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasına dolaylı olarak yardım ettiği hakkında verilere ulaştığı ve Trump'a yakın kişilerin doğrudan Rus yetkililerle bağlantısının devam ettiği iddiaları da yer almıştı.
TRUMP: TAMAMIYLA SİYASİ BİR CADI AVI
İstihbarat birimlerinin Trump'a daha önce verdiği brifingde, özel hayatı ve mali durumu hakkında Rusya'nın elinde bilgi olduğu iddialarını içeren gizli bir rapor sunulduğu ortaya çıkmıştı. Trump ise iddiaları "Sahte haberler. Tamamıyla siyasi bir cadı avı" diyerek reddetmişti.
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ya her ikisininde bilgileri elerinde olsa veya olmasa ne olurki zaten ikisininde yaptigi kaleslikler beli ne yapacaklar savasmi acacaklar bir birine yok okadarda deyil o biraz uzak once amerika bolunsun ha birbirlerine meydan okumasi olacak karadan denizden havadan boy gostermeleri olacak hata bir birinden elcilikler cekilecek bunlar olacak hata zaman gelecek turkiyenin dost bildiyi ulkeler turkiyeye sirt donecek zaten amerika kendi belasini kendisi secti tabiyi bilmiyerek
AMERIKANIN AJANLARI GENE RUSYAYA KARSI TRUMPF YALANLARINA SARILDI AMERIKA HER GECEN GÜN KENDINI DAHA FAZLA CIKMAZA SOKUYOR ARTIK AMERIKANIN DÜNYADA FAZLA ITIBARI KALMADI YANI AMERIKA ERIYOR.
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