Irkçılık ters tepti

ABD'nin Virginia eyaletinde garsonluk yapan Kelly Carter adındaki siyah kadın, hesap fişinin üzerinde bulduğu ırkçı notun internette paylaşılmasının ardından müşterilerden büyük destek gördü. Restoranın sahibi Tommy Tellez, insanların restorana uğrayarak Carter'a bahşiş bıraktığını, bunun yanında bir yardım kampanyası kapsamında siyah garson için para toplandığını söyledi.