Almanya anlamalı

15 Temmuz sonrası Batı'da yürütülen dezenformasyona karşı paneller düzenleyen SABAH Yazarlar Kulübü'nün son durağı Almanya'nın başkenti Berlin oldu. Yoğun bir kalabalığa seslenen yazarlar, 'Yeni Türkiye'nin çok daha güçlü olduğunu ve bunun Avrupa için kabul edilmesi gerektiği ifade edildi. BasınYayın Enformasyon Genel Müdürlüğü(BYEGM) ve THY desteğiyle önceki gece gerçekleştirilen panele BYEGM MüdürüMehmet Akarca, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz ve yazarlar Doç.Dr. Fahrettin Altun, Mahmut Övür, ŞelaleKadak ve Ozan Ceyhun katıldı. Paneli Türkiye Berlin Büyükelçisi Ali KemalAydın ve eski Türkiye büyükelçisi, eskiFederal Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı veISPAT danışmanı Wolf-Ruthart Born'la, ZDF, Der Spiegel, Der Tagesspiegel, Die Zeit, Funke Medien, Focus, Wachsmuthmedia, Regensburg Haber, ONS Media, Medya Berlin ve News-eu.com gibi Alman medyasının temsilcileri takip etti. Panelde "Almanya'nın yeni Türkiye'yi kavraması gerek" mesajı verildi.
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