Almanya anlamalı

15 Temmuz sonrası Batı'da yürütülen dezenformasyona karşı paneller düzenleyen SABAH Yazarlar Kulübü'nün son durağı Almanya'nın başkenti Berlin oldu. Yoğun bir kalabalığa seslenen yazarlar, 'Yeni Türkiye'nin çok daha güçlü olduğunu ve bunun Avrupa için kabul edilmesi gerektiği ifade edildi. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve THY desteğiyle önceki gece gerçekleştirilen panele BYEGM Müdürü Mehmet Akarca, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz ve yazarlar Doç. Dr. Fahrettin Altun, Mahmut Övür, Şelale Kadak ve Ozan Ceyhun katıldı. Paneli Türkiye Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eski Türkiye büyükelçisi, eski Federal Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve ISPAT danışmanı Wolf-Ruthart Born'la, ZDF, Der Spiegel, Der Tagesspiegel, Die Zeit, Funke Medien, Focus, Wachsmuthmedia, Regensburg Haber, ONS Media, Medya Berlin ve News-eu.com gibi Alman medyasının temsilcileri takip etti. Panelde "Almanya'nın yeni Türkiye'yi kavraması gerek" mesajı verildi.