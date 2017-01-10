Yol Durumu
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Ve ’da hayat durdu

Ve Londra’da hayat durdu
İngiltere'nin başkenti Londra'da, günde yaklaşık 4 milyon kişinin yolculuk yaptığı metro hatlarında görevli personelin başlattığı 24 saatlik başkentte günlük yaşamı felç etti. İşe gidebilmek için alternatif yollar arayan Londralılar, yetkililere tepki gösterdi. Londra Ulaşım Kurumu (TFL), istasyonlardaki bilet gişelerinin kapatılması ve reform planlarıyla ilgili sendikalarla görüşmelere devam etmek istediğini ifade etse de planlarını gerçekleştirmedeki ısrarını dün de sürdürdü. Kurum, kesintilerle yıllık 50 milyon sterlin tasarrufta bulunmayı hedeflese de, sendika buna asla izin vermeyeceğini açıkladı. Birçok metro istasyonunda yolcularla metro görevlileri arasında arbede yaşandığı da belirtildi.
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