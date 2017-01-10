Türkiye’ye destek

Sabah Yazarlar Kulübü, Berlin'de Alman medya temsilcileri ile bir araya geldi. Titanic DeLux Otel'de kahvaltıda buluşan meyda temsilcileri son aylarda baş döndürücü bir hızla gelişen olaylar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Kahvaltıya Albrecht Meier, Der Spiegel dergisinin Ortadoğu Baş Yazarı ve editörlerinden Dieter Bednarz, Die Zeit gazetesinin Türkiye muhabiri MichaelThumann'ın katıldığı kahvaltıda, Sabah Yazarlar Kulübü'nden Doç.Dr. FahrettinAltun, Mahmut Övür, Şelale Kadak ve Ozan Ceyhun da yer aldı. Kahvaltıda gündeme gelen ana başlıklar son zamanlarda gerilen Türk-Alman ilişkileri, terörizmle mücadele, Türkiye, AB ilişkileri ve Türkiye'deki Başkanlık süreci oldu. Yazarlar, Türkiye'nin istikarını bu yeni sitemin sağlayacağını dile getirdi. Funke Medien Başkent temsilcisi Michael Backfsch de kahvaltılı toplantıda Almanya'nın terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer aldığını vurguladı. Sabah Yazarlar Kulübü daha sonra Berlin'de "Almanya'nın Avrupa Birliğ'nin Türkiye ile İlişkileirnde Almanya'nın Rolü konulu bir panele katıldı.
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