Fransız şarkıcıdan ahlaksız şarkı!

Fransız şarkıcının Beşiktaş'taki "Reina" isimli gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan terör saldırısı sonrası yaptığı küstah şarkı büyük tepki çekti. Fransız şarkıcı Frederic Fromet terör saldırısını adeta överken, şarkısında " İstanbul'da Reina'da bomba patladı hepsi öldü. Onlar için güzel bir yılbaşı oldu." sözlerine yer verdi.
Beşiktaş'taki gece kulübünde yılbaşı gecesi terör saldırısı düzenlenmiş ve 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıya dünyaca ünlü sanatçılar tepki göstermiş ve Türkiye'nin yanında oldukları mesajını paylaşmıştı.
SALDIRIYI ÖVDÜ
Ancak Fransız küstah şarkıcı Frederic Fromet , gece kulübüne saldırı sonrası yaptığı şarkı büyük tepki çekti. Şarkısına, "Eğer bizden bir kurban varsa problem ama yoksa ölenler bizim için değil" diye başlayan küstah sanatçıya Türkiye'den büyük tepki geldi. Vatandaşlar küstah şarkıcıya tepkilerini dile getirirken, küstah Fransız yazdıklarıyla adeta saldırıyı övdü.
"TÜRKLER AĞLAMALI ZIRLAMALI GÜZEL BİR YILBAŞI GEÇİRDİ"
Küstah Fransız'ın yazdığı şarkının sözleri ise şöyle: " Bombalama eylemi İstanbul'da çok güzel geçiyor. Hele Reina'da. Eğer bizden bir kurban varsa problem. Ama yoksa ölenler bizim için problem değil. Türkler ağlamalı zırlamalı güzel bir yılbaşı geçirdi. Sıcak diskotekte oynarken bomba patladı. ve hepsi öldü. Güzel bir yılbaşı. Suriye'desiniz ama kendi derdinizle uğraşın." Bu sözlere büyük tepki gösterilirken, Fransız yetkililerin ne diyeceği ise merak konusu oldu.
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Lan! insan kılıklı sapık yaratık Allah sana tattırsın daha beter acıları diyeceğim de o insanlar belki de tertemiz insanlar bunu bilemediğimden diyemiyorum şerefsiz. Allah sadece senin belanı versin, insan müsveddesi mahluk
insan müsveddesi fransız insanların ölümü onlar için mesele degil nedeni ise fransanın sabıkası çok büyüktür afrikada ve cezayirde soykırımı yaptılar cezayir halkına açıkçası genlerinde var kan dökmek
Türk komando marşımız aslan askerimiz gibi üreten savunma sanayimizde dünyada bir numara olsun İnşallah.
Müzik ruhun gidasidir diye bilirdik, demekki müzigide teröristlerin isteklerine uyarlamis bu adi yaratik..! Bu, terörün henüz tanimlanmamis baska bir boyutudur..!
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