Yol Durumu
  1. İsrail skandal projeyi hızlandırıyor
  2. ABD İran donanmasına ateş açtı

'nin silah verdiğini itiraf etti

Terör örgütü 'nın Suriye'deki kolu 'nin ele başı 'den silah aldıklarını söyledi.

Salih Müslim ABDnin silah verdiğini itiraf etti

Ankara'daki Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yayınlayarak /'ya silah verdiği iddialarının yalan olduğunu(!) belirtip, "PYD/'ye PKK'ya silah vermiyoruz, nokta" demişti.

"ABD ASKERİ YARDIMLARDA BULUNUYOR"
Sputnik'ten Hikmet Durgun'a konuşan terör örgütü PYD'nin ele başı , ABD'den yapılan bu açıklamayı yalanlar nitelikte sözler sarf etti.

Müslim,"ABD ile ilişkilerimiz iyi bir şekilde gidiyor. Demokratik Suriye Güçleri yöneticilerinden aldığımız bilgilere göre ABD, Demokratik Suriye Güçlerine askeri yardımlarda bulunuyor. ABD ile Demokratik Suriye Güçleri arasında da iyi ilişkiler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

AMERİKA PYD İLE DSG ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURUYOR
PKK terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde PYD adıyla faaliyet gösteriyor. Sözde siyasal bir oluşum gibi gösterilen PYD'nin silahlı kanadı ise YPG.

Bu örgütlerin ABD ile bağlantısını kuran örgüt ise içinde bazı Arap grupların da yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG).
Etiketler: , , , , ,
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi 18:13
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
temel temel

bunu sokak da deliler bile biliyor idi usa ve natonun silah verdigin terøre

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 18:45
Tayfun Tayfun

Iki yuzlu Turk dusmani ABD=ISRAIL

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 18:42
memo memo

ne biyik var bu hiyarda fok baligi gibi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.01.2017 18:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar