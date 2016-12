Bumerang korkusu

PKK, YPG, DEAŞ, DHKP-C gibi 20'nin üzerinde terör örgütü kuran ve destekleyen ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Belçika ve Hollanda'da büyük korku başladı. Berlin'de bir tırın Noel pazarına dalarak, 12 kişiyi öldürmesinin 50'den fazla kişiyi yaralamasının ardından hali hazırda terör korkusu nedeniyle diken üstüne yaşayan Avrupa'yı alarma geçirdi. Dün Berlin, Köln, Münih, Paris, Strasbourg, Brüksel, Amsterdam, Londra ve Madrid gibi birçok kentte alarm seviyesi en üst seviyeye çıkartıldı. Kent meydanlarında kurulan Noel pazarlarının girişine kontrol amaçlı x-ray cihazları yerleştirildi. Araçların yakınlarına girilmesini önlemek için bariyerler konuldu. Sadece Paris'te dün Eyfel Kulesi'nin çevresinde 900 polisin görev yaptığı açıklandı. Kraliçe II. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'nda da dün alarm vardı. Bir ihbar nedeniyle bölgede 500 polis görevlendirildi. Deyim yerindeyse "saray çevresinde kuş uçurtulmadı". Almanya ve Fransa'da terör korkusu nedeniyle 67 kişi gözaltına alındı. Özellikle Almanya'da yılbaşı programlarının iptal edildiği açıklandı. Birçok eğlence merkezi, 31 Aralık gecesi ekstra güvenlik alacaklarını belirtti.



İngiltere Polis Teşkilatı (Scotland Yard), yeni yılın ilk gününe kadar izinleri iptal etti. Özellikle Londra'da görevli polislerin çalışma süresi uzatıldı.





PARİS: Berlin'deki saldırının benzerini Nice kentinde yaşayan Fransa, Paris'te önlemleri üst seviyeye çıkardı.



NEW YORK: Birçok ülkedeki canlı bomba saldırılarını önceden bilen ABD, New York'ta terör korkusu yaşamaya başladı.





BERLİN: Berlin polisi, saldırıdan sonra büyük paniği azaltmak için sokağa çıktı. Ancak başarılı olamadı. Kentin birçok noktası bomboş kaldı.