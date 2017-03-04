Şampiyonluğu yasakladı!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 12, G.Saray'ın 10, Başakşehir'in de 4 puan önünde zirvede bulunan Beşiktaş bu akşam Çaykur Rize'yi ağırlayacak.



TOPLANTI YAPTI

Saat 19.00'da başlayacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Teknik direktörün Şenol Güneş, Rize sınavı öncesi kamuoyunda oluşan havadan oldukça rahatsız olduğu belirtiliyor. Bitime daha 11 hafta olmasına rağmen şampiyon ilan edilmeleri nedeniyle futbolcularıyla sert bir toplantı yaptı.



HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ

Güneş, öğrencilerine "Daha hiçbir şey bitmiş değil. Ayaklarınız yere bassın. Yoksa bedelini ağır öderiz. Rize maçına odaklanın" dedi. Güneş'in tesislerde şampiyonluk konuşmasını yasakladığı, sosyal medya üzerinden de şampiyonlukla ilgili mesajlar verilmemesini istediği belirlendi.