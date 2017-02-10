Anadolu Efes finişte vurdu

Euroleague'deki temsilcilerimizden AnadoluEfes çok kritik bir galibiyete imza attı. Ligde 22. maçını İtalyan takımlarından EA7 Milano'ya karşı oynayan Lacivert Beyazlılar,Abdi İpekçi'de konuk ettiği rakibini 90-86 yenerek ligde 11. galibiyetini almayı başardı. Maça kötü başlayan temsilcimiz 1. periyotta savunmada yaptığı hatalarla 27-15 geriye düştü. Anadolu Efes 2. periyotta da kötü gidişi durduramayınca devreyi 54-40 geride kapattı. Buna rağmen maçı bırakmayan temsilcimiz 3. periyotta farkı kapatmak için her şeyini ortaya koydu. Bu periyodu Milano 74-69 önde bitirdi.
A.EFES'TE HEURTEL 17 SAYI KAYDETTİ Maçın son periyodunda AnadoluEfes müthiş bir performansgöstererek farkı eritmeyi başardı.Temsilcimiz karşılaşmadan 90-86galip ayrılarak kaybedildi denilenmaçı lehine çevirmeyi bildi. TylerHoneycutt, 16 sayıyla AnadoluEfes'in en skorer ismi oldu. EuroleagueKadınlar'da MersinBŞB deplasmanda Uni Györ'ü 73-54, Hatay BŞB de Polkowice'yi58-54 mağlup etmeyi başardı.
NAUMOSKI ONURLANDIRILDI A.Efes efsane basketbolcusu Naumoski'nin isminin yazılı olduğu formayı Abdi İpekçi Spor Salonu'na astı. Naumoski'ye bir de plaket verildi.
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