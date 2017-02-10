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finişte vurdu

Euroleagu’de ilk 8’e kalma hesapları yapan A.Efes, EA 7 Milan o önünde devreyi 14 sayı geride kapattı. Buna rağmen yılmayan ekibimiz 4. periyottaki oyunuyla ligde 11’inci galibiyetini almayı bildi

Anadolu Efes finişte vurdu
Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes çok kritik bir galibiyete imza attı. Ligde 22. maçını İtalyan takımlarından EA7 Milano'ya karşı oynayan Lacivert Beyazlılar, Abdi İpekçi'de konuk ettiği rakibini 90-86 yenerek ligde 11. galibiyetini almayı başardı. Maça kötü başlayan temsilcimiz 1. periyotta savunmada yaptığı hatalarla 27-15 geriye düştü. Anadolu Efes 2. periyotta da kötü gidişi durduramayınca devreyi 54-40 geride kapattı. Buna rağmen maçı bırakmayan temsilcimiz 3. periyotta farkı kapatmak için her şeyini ortaya koydu. Bu periyodu Milano 74-69 önde bitirdi.

A.EFES'TE HEURTEL 17 SAYI KAYDETTİ
Maçın son periyodunda Anadolu Efes müthiş bir performans göstererek farkı eritmeyi başardı. Temsilcimiz karşılaşmadan 90-86 galip ayrılarak kaybedildi denilen maçı lehine çevirmeyi bildi. Tyler Honeycutt, 16 sayıyla Anadolu Efes'in en skorer ismi oldu. Euroleague Kadınlar'da Mersin BŞB deplasmanda Uni Györ73- 54, Hatay BŞB de Polkowice'yi 58-54 mağlup etmeyi başardı.

NAUMOSKI ONURLANDIRILDI
A.Efes efsane basketbolcusu 'nin isminin yazılı olduğu formayı Abdi İpekçi Spor Salonu'na astı. Naumoski'ye bir de plaket verildi.
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