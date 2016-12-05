Ruhu geri getirsinler!
Podolski'nin yorulduğu, Sneijder'in koşmaktan dilinin çıktığı, savunmanın ve göbeğin delindiği anlarda oyuna müdahale etmeyip, son 5 dakikada Linnes, Eren ve Josue'yi oyuna almanın nedenini yönetim Rikerink'e mutlaka sormalıdır. Ne yazık ki;
Riekerink kenarda "manken challenge" gibi duruyor. Yasin pas vermiyor, top kaptırıyor gol yedirtiyor. Riekerink bırak oyundan almayı ikaz bile etmiyor.. Oyuncuların isyanlarından sonra Riekerink dağılmış ve otoritesini yitirmiş. Galatasaray mucizesinde yine Bruma ile Muslera'nın imzası vardı.
Bruma, Carole'un estetik pasını inanılmaz bir makas vuruşla gol yaptı.
Bruma'nın topu kontrolü ve çabuk vurması mükemmeldi.
Adem'in penaltısını Muslera kurtarmadan önce gözlerini kapatıp tam konsantre oldu ve doğru köşeye yattı. Galatasaray mucizevi üç puanı almasaydı ben yönetim olarak tüm faturayı öncelikle Yasin'e keserdim.
Neden mi? Yasin'de bir Bruma kıskançlığı var. Beni şaşırtan takım içinde kimsenin Yasin'e hatalarından dolayı tek laf etmemesidir.
MAÇIN EN iYiSi MUSLERA
Çıkardığı penaltı takıma 3 puanı getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ YASİN
Çok top eziyor. Gereksiz çalımları var.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Ruhu geri getirsinler!
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