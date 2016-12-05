Yol Durumu
  1. Hoşgeldin Sneijder
Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 05 Aralık 2016, Pazartesi

Ruhu geri getirsinler!

Balık baştan korkarmış; Riekerink başta olmak üzere Galatasaraylı oyuncular Kasımpaşa'ya karşı "9 puanlık maça çıkıyoruz. Kazanmak için Bursa maçındaki gibi mücadele etmeliyiz.." ciddiyetinde değildi. Oyuna golle başlamak çok önemlidir. Galatasaray Podolski ile golü erken bulduktan sonra anlamsızca "1-0'ın üzerine yatalım" moduna girdi. Galatasaraylı oyuncular o kadar ciddiyetsizdi ki; tribündekiler dahil evlerinde TV'den maçı takip eden Galatasaraylılar herhalde maçı öfkeyle ve tırnaklarını yiyerek izlemişlerdir. Başkan Dursun Özbek, Alp Yalman ve Levent Nazifoğlu bu takıma transfer yapmadan önce kaybolan Galatasaray ruhunu geri getirsinler.. Kazanılan üç puan Allah'ın Galatasaray'a "Yürü ya kulum" hediyesidir..
Podolski'nin yorulduğu, Sneijder'in koşmaktan dilinin çıktığı, savunmanın ve göbeğin delindiği anlarda oyuna müdahale etmeyip, son 5 dakikada Linnes, Eren ve Josue'yi oyuna almanın nedenini yönetim Rikerink'e mutlaka sormalıdır. Ne yazık ki;
Riekerink kenarda "manken challenge" gibi duruyor. Yasin pas vermiyor, top kaptırıyor gol yedirtiyor. Riekerink bırak oyundan almayı ikaz bile etmiyor.. Oyuncuların isyanlarından sonra Riekerink dağılmış ve otoritesini yitirmiş. Galatasaray mucizesinde yine Bruma ile Muslera'nın imzası vardı.
Bruma, Carole'un estetik pasını inanılmaz bir makas vuruşla gol yaptı.
Bruma'nın topu kontrolü ve çabuk vurması mükemmeldi.
Adem'in penaltısını Muslera kurtarmadan önce gözlerini kapatıp tam konsantre oldu ve doğru köşeye yattı. Galatasaray mucizevi üç puanı almasaydı ben yönetim olarak tüm faturayı öncelikle Yasin'e keserdim.
Neden mi? Yasin'de bir Bruma kıskançlığı var. Beni şaşırtan takım içinde kimsenin Yasin'e hatalarından dolayı tek laf etmemesidir.

MAÇIN EN iYiSi MUSLERA
Çıkardığı penaltı takıma 3 puanı getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ YASİN
Çok top eziyor. Gereksiz çalımları var.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LEVENT TÜZEMEN Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar