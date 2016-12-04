Yakışmadı
Futbol böyle bir şey değil.
Kadıköy'de 1 puan için bu aciz oyuna değer mi? Beşiktaş, Şeref'iyle oynar, Hakkı'yla yener veya yenilir.
Fenerbahçe tek kale oynuyor.
Beşiktaş ne yapıyor, Adriano ve Atiba'nın iyi oyunuyla sadece kalesini savunuyor. İlk yarı Beşiktaş her zamanki gibi Allah'a emanet.
Bir ilk yarı Beşiktaş klasiği yani...
Cenk kardeşim her zamanki gibi forvette hiç bir şey yapmıyorsun bari baskı yap ve defansa yardım et, o da olmadı düşmeden ayakta kal bari. Bu da mı çok zor?
Sadece Cenk mi? Kerim, Quaresma, Tolgay, Oğuzhan ilk yarı tel tel döküldü. Hadi forvet top alamadı, ya orta saha? Hele Tolgay, sahada hiç yoktu.
QUARESMA ÇIKMAZ!
Fenerbahçe esas olarak sol kanattan Hasan Ali'yi kaçırıp, onun ortaya keseceği toplara dayanan hücumu benimsemiş. Başlangıçta epey de etkili oldular ta ki Marcelo, Gönül'ün boşluklarına kademe yapmaya başladı oradaki ateş söndü.
İlk yarı Beşiktaş'ın gol yememesi şans faktörüyle birlikte Volkan Şen'in yerine tercih edilen Atıf yanlışı ve Sow ile Robin van Persie'nin kötü oyunu nedeniyleydi.
Şenol Güneş berbat ilk yarıdan memnun kalmış ki bu kez değişiklik bile yapmadan 2. yarıya başladı.
Tek umut Quaresma, o da çıkarıldı. Sarı kart cezalısı oldu zaten, maçın sonlarına kadar dayanıp o zaman atılsa bile bir maç daha ceza alır.
Oyuna hareket getiren Aboubakar santrfor oynasa Cenk Tosun çıksa ne olurdu? Necip ise oyuna çok geç girdi.
Beşiktaş, Napoli hariç hiç bir dişli takımı yenemedi. Yenilmemek de artık işin tesellisi oldu.
MAÇIN EN iYiSi MARCELO
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi dün gece iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CENK TOSUN
Sahanın en kötü ismiydi. Birşey yapmadı.
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