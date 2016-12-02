Beşiktaş’ın Ziya Beyleri-1. Bölüm
13 YIL BAŞKAN
Bugün hepimizin ismini bildiğimiz, sinemaya da uyarlanan Malkoçoğlu, Battal Gazi başta olmak üzere dönemin en çok satılan kitaplarının yazarı ve sonra da benzer bazı filmlerin senaristliğini yaptı. Ziya Kozanoğlu, 1942- 1950 ve 1952-1955 yılları arasında iki kez, toplam 13 yıl başkanlık yaptı. 29 Mart 1966'da vefat etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Mutia Karameşe ile yaptığı evliliğinden Ahmet, Seyhan ve Ceyhan isminde üç çocuğu oldu. Türkiye kamuoyu Ziya Bey'in oğlu Ahmet Kozanoğlu'nun adını ilk kez 70'li yıllarda özellikle Libya'da büyük işler yapan Çavuşoğlu- Kozanoğlu firmasıyla duydu. Ahmet Bey kendisi gibi Robert Kolejli İnşaat Mühendisi olan, Nazlı Ilcak'ın ağabeyi Ömer Çavuşoğlu'nun ortağı olarak müteahhitlik yapıyordu. Ömer ve Nazlı Ilıcak'ın Demokrat Parti'den bakanlık da yapan babaları Ömer Çavuşoğlu da İnşaat Mühendisi kökenli büyük müteahhitlerdendi. Libya'dan kazandıkları parayla Hisarbank ve Odibank gibi bankaların da patronu olduktan sonra büyük reklam ve pahalı transferlerle Güneş gazetesini çıkardılar. 80'li yılların başına damga vuran Çavuşoğlu- Kozanoğlu grubu Hisarbank başta olmak üzere batan şirketleriyle tarihe geçtiler. Geçtiler çünkü o yıllarda TMS F olmadığı için bankanın bütün zararını hazine karşıladı, onlar da hayatlarına kaldıkları yerden devam ettiler. Ahmet Bey, 78 yaşında ve iflas ettikten sonra aldığı Polonezköy'deki muhteşem çiftliğinde yaşıyor.
RENKLİ BİR HAYAT
Ahmet Kozanoğlu sadece iş ve iflaslarıyla değil, evlilikleri ve çocuklarıyla da magazin dünyasını epey meşgul etti. Oğlu Uğur Kozanoğlu'nun 3. eşi Neslihan Hanım'la basına yansıyan şiddetli kavgaları ve kendisi ve kardeşlerinin hayatlarındaki travmalarında babasını suçlaması bu dünyayı takip edenlerin yakından bildikleri üzücü olaylardır. Uğur ve Ayşe Kozanoğlu, Ahmet Bey'in ilk eşi Köysel Hanım'dan olan çocuklarıdır. Magazin dünyasının asıl tanıdığı isim olan Kızı Yasemin Kozanoğlu'nun annesi ise Ahmet Bey'in 2. eşi Ahu Tuğbay'dır. Ahu Tuğbay'ın Yılmaz Güney ve Melike Demirağ'ın baş rollerinde olduğu "Arkadaş" filminde de oynamış eski bir oyuncu.
RASTLANTI DEĞİL
Ahu Hanım'ın o meşhur filmde oynaması tesadüf değil. Melike Demirağ'ın babası Turgut Demirağ'ın evlilik yaptığı Afet Tuğbay, Ahu Hanım'ın kardeşidir. En son olarak Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacağını açıklayınca camiada büyük heyecan yaratan Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ da Afet-Turgut Demirağ çiftinin kızıdır. Bir başka deyişle Melike Demirağ ile Nevbahar Koç, baba bir anne ayrı kardeştirler. Bir süre önce uyuşturucu kullandığı için gündeme gelen ve sonra da gözlerden uzak kalan manken ve oyuncu Yasemin Kozanoğlu ise Kemal Derviş'in oğlu Erol Derviş'le nişanlıydı.
Yarın: Semra Özal'ı Beşiktaşlı yapan Ziya Bey
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