Kartal mucizesi
Top çıkarırken bastığınız zaman Beşiktaş zorlanıyor. Çünkü Atiba'nın top tekniği zayıf, uzun ve isabetli top da atamıyor. Nitekim Atiba'nın bariz hatasına zayıf takımlara karşı oyunundan sonra kaplan sanılan Tosic de eklenince saçma bir gol geldi.
Geçen sezon bu zaafa karşı Oğuzhan gelip top çıkarıyordu ama önünde Sosa olduğu için hücumda zaafiyet doğmuyordu. Tolgay, Sosa'nın karikatürü gibi bir halı saha topçusu. Haftalardır çok kötü oynuyor.
Oğuzhan ve Tolgay birlikteyken sünger gibi olan orta saha nedeniyle her takım kendini Beşiktaş ceza sahasında buluyor dedik.
Bunun çaresi de defalarca görüldü ki Tolgay yerine Gökhan İnler. İnler girince Beşiktaş'ın hem orta saha kırılganlığı bitiyor hem de İnler, Atiba'nın yapamadığı uzun paslarla oyunu açıyor.
Beşiktaş'ın maçlara kötü başlaması bir gelenek. Çok dedik ilk yarı kıyamet kopsa bile Şenol Güneş bizim gibi seyrediyor. Çünkü kadro ve taktiğinin tutmadığını inatla kabul etmiyor. Bu kez devreyi bekleyemedi ve 3. golden sonra Beck'i sağa çekti.
Atiba, Tosic ve Tolgay'ın kötü oyunu nedeniyle ortayı tamamen Benfica aldı ve goller de geldi.
Sağ bekte Beck, sol bekte de Adriano oynasa ortada da Necip veya Atınç olsa var olan iyi kötü düzen bir şekilde sürer ve ilk yarıdaki facia olmazdı. Türkiye'nin hava hakimiyeti en iyi oyuncusu Atınç, 2 Tosic yapar. Gönderilmesine de karşı çıkmıştım. Oynadıkça hamle hatası yapmayacaktır. Beşiktaş klasik olarak yine 2. yarıda doğru kadro ve tertibi bulunca, Benfica da skoru yeterli görünce Beşiktaş maça dahil oldu. Süper emekli Gökhan Gönül ve Tolgay'ın çıkması takıma adeta doping oldu. Futbol 90 dakika ve Kartal mucize bir geri dönüş yaptı.
MAÇIN EN iYiSi QUARESMA
Hırsına iki gol ortası ve bir gol ekledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ TOLGAY
Hiç bir şey yapmadan sahada dolaştı.
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