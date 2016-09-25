Galatasaray kârlı çıktı
Gol sonrası Beşiktaş İnler ve Caner'in gayretiyle 30. dakikaya baskılı oynadı ama gol atamadı, çünkü Olcay ve Cenk sahada yok, Oğuzhan ise tanınmayacak derecede kötüydü.
Olcay ne iş yapar? Çapraz koşu yapıyormuş!
Ayakta duramıyor, tek olumlu hareketi yok her zamanki gibi. Yanlışta bu kadar inat edilmez ki! Hep aynı senaryo, yeter artık... Olcay Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Bu defans göbeğiyle büyük takım olamazsınız.
Bruma attığı gol öncesi maçı çığırından çıkarmak için elinden geleni yaptı, yetersiz hakem de ona eşlik etti. Ali Palabıyık hem kötü hakem de taraflı maç yönetti.
Beşiktaşlı futbolcuların sinirlerine dua etsin.
Galatasaray'ın iki silahı Sneijder ve Bruma aynı kanatta ve orası "Gönül Geçidi" durumunda.
Gökhan Gönül'ün ayakta duracak hali yok diye haftalardır yazıyoruz. Defansın en hızlı adamı Beck yedekte. 2. Gol geliyorum diyor ama Şenol Güneş her zaman olduğu gibi kıyamet kopsa ilk yarı seyirci durumunda. Hepimiz gibi seyrediyor ve kendi sağ kanadına çare düşünmüyor. Takım hala oyunu 2. yarıya sıkıştırıyor.
Beşiktaş'ın zayıf takımlara karşı kolay galibiyetleri yanıltıyor diyen kötü oldu.
Gerçekle yüzleşip kötü olmak yerine başkan ve hocayla arayı iyi tutmak ve popülizm yapmak prim yapıyor.
Beşiktaş iyi değil: Çünkü takım zayıfladı, gidenlerin yeri kara delik gibi.
Çünkü Şenol Güneş hala bir takım kuramadı.
Çünkü 1 yıldır bir stoper alamadı.
Geçen sezon Şenol Güneş'in bütün hatalarını Gomez kapatıyordu. Sosa, Oğuzhan'ı da oynatıyor dedik. O gidince Oğuzhan da fiilen gitti. Aboubakar bu takımda oynar, gerekirse Cenk kesilir o oynar. Adriano da mutlaka oynamalı.
Fabri'nin yediği gollerde hatası yoktu.
Fabri'de devam...
MAÇIN EN iYiSi GÖKHAN İNLER
Gökhan İnler. Uzun paslarıyla takımı rahatlattı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ OLCAY
Bu takımda oynamaz. Yine kötüydü.
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