Korkuyorum!
Ama kayınpederim çok sert karakterli.
Herkes önünde titriyor. Sinirlendiği zaman evde cam çerçeve iniyor. Hiç huzurum yok. En ufak hata yapacağım diye korkuyorum.
Etrafında dört dönüyorum, hizmette kusur etmemek için. Bir keresinde "Ayrı ev açalım" dedim kıyameti kopardı.
Çocuk olmadan annemin evine mi dönsem?
Rumuz; Kadersiz
S.U. CEVAP: Kızlarımıza 'erken yaşta evlenmeyin' derken işte bunları kastediyoruz. Çünkü insan idare etmek de olgunluk gerektirir. Sana gelince olan olmuş ve belli ki bir süre daha bu gergin ortamda yaşamak zorundasın...
BELKİ BİR TORUN...
Acaba diyorum, bir bebek doğursan da kayınpederinin kucağına versen, adam çevresiyle uğraşmayı bırakır mı?
Malum torunlar umulmadık mucizeler yaratabilirler. O da olmazsa geriye tek çare kalıyor, kayınpederi sinir doktoruna götürmek!
Üvey baba konusu
Selda hanım 35 yaşındayım. ikinci evliliğimi yaptım. İlk evliliğimden olan kızım 15 yaşında ve eşimin elinde büyüdü sayılır. Gerçek babasından daha çok sever. Ama huzurumuzu bozan şu televizyon dizileri... Kırgın Çiçekler'de üvey babası tarafından taciz edilen kızdan sonra, 'Hayat bazen tatlıdır' da aynısını taklit etmiş. Dizileri ailecek izliyoruz, o sahneler gelince çok kötü oluyoruz. En çok da babamız...
Rumuz; R. O.
S.U. CEVAP: Kızınız gibi ben de üvey baba ile büyüdüm. 10 ay önce rahmetli oldu ve aynı sahneleri birlikte izlerdik.
Ama rahatsız olmak yerine sevgi ve minnetle bakardık birbirimize. Siz de aynısını yapın ve eşinize deyin ki, "Dünyada ne kötü insanlar var, biz ne kadar şanslıymışız!" Tabii anne olarak yine de bir gözünüz açık olsun.
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- Selda Uskan
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