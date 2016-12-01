Ninemizi ortada bıraktılar
S.U. CEVAP; Biliyorsunuz bu köşe sizden gelen maillerden oluşuyor. Yaşlı insanlar genellikle internet kullanamadıkları için dertlerini de aktaramıyorlar. Sadece sizin gibi duyarlı insanlar konuya değindikçe gündeme getirme imkanı bulabiliyoruz...
CENNETTE YERiNiZ HAZIR
Size gelince kutlarım. Yaşlı insanla ilgilenmek sevapların en büyüğü. Ama bunu 'mecburiyetten' değil, gönül rızası ile yapmak ve özellikle o insanı mutlu etmek önemli olan. Lafım size değil elbette, ana-babalarını ite kaka bakan bazılarına...
AŞKI DEĞERSİZ KILAN...
Aşık olmamış insan yoktur. Ama aşka gereken değeri veren kaç tane kadın var? Örneğin benim sevdiceğim... Bozuk para gibi harcadı aşkımı. Duydum ki, eski sevgilisine dönmüş! Kafasını taşlara vursun ama dönse de onu affetmeyeceğim. Rumuz; İsimsiz aşık
S.U. CEVAP; Mail adı altında yazdığın 'destandan' ancak bunları derleyebildim. Sonuç; Sen hala aşıksın arkadaş! Yani boşuna debelenme git konuş. 'Nispet olarak eski sevgiliye döndüğünü' iddia ettiğine göre, hala şansın var demek ki. Ama bu kez aşk edebiyatıyla kızın kafasını ütülemek yerine, sorunlarınızı derinlemesine konuşup halletmeye çalış. Sonra da bana müjdeyi ver. Hadi iyi şanslar.
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- Selda Uskan
- Ninemizi ortada bıraktılar
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