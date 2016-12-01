Yol Durumu
  1. Aracımıza teneke bağladılar
Selda Uskan Selda Uskan
  • 01 Aralık 2016, Perşembe

Ninemizi ortada bıraktılar

Selda hanım erkek halimle babaannemi aldım ben bakıyorum. Kadının 5 çocuğu, evli barklı 12 torunu var ama hiç kimse yanında barındıramadı. Ben de bıraksam yaşlılar yurdunda sürünecek. Bunu şunun için yazıyorum, kim anasını babasını yurtlara terk ediyorsa utansın, sülalem de dahil. Köşenizi hepimiz okuyoruz, yaşlılarımızla ilgili konulara değinmiyorsunuz, onların sorunu hepimizden çok. Rumuz; İnsanoğlu

S.U. CEVAP; Biliyorsunuz bu köşe sizden gelen maillerden oluşuyor. Yaşlı insanlar genellikle internet kullanamadıkları için dertlerini de aktaramıyorlar. Sadece sizin gibi duyarlı insanlar konuya değindikçe gündeme getirme imkanı bulabiliyoruz...

CENNETTE YERiNiZ HAZIR
Size gelince kutlarım. Yaşlı insanla ilgilenmek sevapların en büyüğü. Ama bunu 'mecburiyetten' değil, gönül rızası ile yapmak ve özellikle o insanı mutlu etmek önemli olan. Lafım size değil elbette, ana-babalarını ite kaka bakan bazılarına...

AŞKI DEĞERSİZ KILAN...
Aşık olmamış insan yoktur. Ama aşka gereken değeri veren kaç tane kadın var? Örneğin benim sevdiceğim... Bozuk para gibi harcadı aşkımı. Duydum ki, eski sevgilisine dönmüş! Kafasını taşlara vursun ama dönse de onu affetmeyeceğim. Rumuz; İsimsiz aşık

S.U. CEVAP; Mail adı altında yazdığın 'destandan' ancak bunları derleyebildim. Sonuç; Sen hala aşıksın arkadaş! Yani boşuna debelenme git konuş. 'Nispet olarak eski sevgiliye döndüğünü' iddia ettiğine göre, hala şansın var demek ki. Ama bu kez aşk edebiyatıyla kızın kafasını ütülemek yerine, sorunlarınızı derinlemesine konuşup halletmeye çalış. Sonra da bana müjdeyi ver. Hadi iyi şanslar.

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar