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  1. Annemsiz daha iyiyiz
Selda Uskan Selda Uskan
  • 27 Kasım 2016, Pazar

Aracımıza teneke bağladılar

Oğlumu nişanladım dert sahibi oldum. Kız fena değil ama ailesi ile mümkün değil anlaşamam. Küçük görmüyorum fakat gecekondu mahallesinde oturuyorlar. Nişan takmaya gittiğimizde aile kavgasının içine düştük. Ayrıca ne örf biliyorlar ne adet! Her şey olup bitti arabalara bindik gidiyoruz, baktık teneke bağlamışlar. Hadi çocuklar yaptı diyelim, kayınbaba kapıya kadar bile geçirmedi. Oğluma "Ayrıl" diyorum ama o beni tersliyor. Rumuz; Fatoş

S.U. CEVAP; Sizden gelecek her müdahale oğlunuzla aranıza mesafe koyar, biliyorsunuz değil mi? Hatta bir bakarsınız, dünürleriniz evladınızın gerçek ailesi oluvermiş!

POLİTİK DAVRANIN
Hayatım boyunca beceremediğim şeyi size tavsiye edeceğim; lütfen politik davranın. Olamayacağını bırakın çocuğunuz kendi anlasın. (Bakın şu anda ATV haberde, oğlunu trafik kazasında kaybeden annenin feryatları var.) Biz de sizinle bir olmuş, yuva yıkma planları yapıyoruz. Allah'ım sen bizi affet.

NE İZLİYOR OLABİLİR
Selda abla benim oğlum internet manyağı. 11 yaşında, okuldan geliyor oturuyor bilgisayarın başına akşama kadar oyun oynuyor. Arada komik videolar bulup bana da izletiyor. Bazen de ekranı bana göstermiyor. O zaman şüpheleniyorum, kötü şeyler izliyor diye. Ne yapacağım bilemedim. Rumuz; Anne

S.U. CEVAP; Erkek çocuğu büyütmüş bir anne olarak derim ki, o ekranlarda her şey olabilir! Çoğu genç 'uyuşturucunun' ön bilgisini buradan ediniyor. Kötü arkadaşlar, bir takım sapık düşünceli insanların çocukların beyinlerini yıkaması bile, maalesef çağın bu en büyük buluşu internet yüzünden. Çok ama çok dikkatle takip etmelisiniz.
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