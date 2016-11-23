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Selda Uskan Selda Uskan
  • 23 Kasım 2016, Çarşamba

Kırıtmak moda mı oldu?

Selda hanım ben 34 yaşında bekar bir erkeğim. Evlenmek istiyorum ama hangi kadına güvenebilirim bilmiyorum. Sokakta bakıyorum, çoğu kızlar 'kendilerine baktırmak' için her şeyi yapıyorlar. Bir de çok kırıtarak yürüyorlar. Bunlar nasıl ev kadını olacak, nasıl iş güç yapacaklar merak ediyorum. Rumuz; Damat Ferit

S.U. CEVAP; Keşke adı gibi 'damat Ferit'in zarif hayat görüşünü de benimseyebilseydiniz. Size kızdım. Kadınların tümünü 'kırıtkan' ilan etmeniz biraz ayıp olmuş. Ayrıca bu tarzı beğenen ve hatta ruhunu teslim eden erkekler de var bildiğim kadarıyla.

EVLENMEDEN BİLEMEZSİNİZ
Evet bazı hemcinslerim bu tür hal ve tavrı bazen abartıyor ama pardon da 'kimin daha iyi ev kadını olacağına' dışarıdan ve sadece yürüyüşüne bakarak karar vermek ayrı bir akıl kırıtması değil midir? Ayrıca kırıtmak yeni moda olmadı, yaşınız tutmaz ama Sophia Loren'i izlemenizi öneririm. Böyle bir kadından hiçbir koca iş-güç beklemeyebilir.

SAMİMİYETE İNANMIYORUM
Selda hanım kusura kalma ama senin gibi maaşla 'elalemin derdiyle uğraşırmış gibi görünenleri' çok samimi bulmuyorum. Hangi insan tanımadığı insana yakınlık duyar, dertleriyle dertlenir? Günümüzde anneler bile kızlarını bu kadar kaale alıp dinlemezken... Kaldı ki yedi kat yabancı? Rumuz; Beyti

S.U. CEVAP; Özellikle kadın okurlarımı, kızım veya kardeşim gibi görmesem yorumlarım bu kadar içten olabilir mi, bir de bu açıdan değerlendirin lütfen. Zaten doğuştan gelen 'yedi kralla barışık' karakter yapım yüzünden bir türlü profesyonel gibi davranmayı beceremedim! Hele de duygusal içerikli böyle bir köşede... Tabii son karar sizin ama bu kadın samimidir.
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