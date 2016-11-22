Yol Durumu
  1. Kompleksten ölüyorum
Selda Uskan Selda Uskan
  • 22 Kasım 2016, Salı

Sesim çok güzel!

Kısa ve net; şarkıcı olmak istiyorum abla! Sesime güveniyorum. Bir yarışmanın elemelerine katıldım "Biz size döneceğiz" dediler ama aramadılar. İnşaatlarda çalışıyorum, üst baş yok tabi. O yüzden almadılar beni. Zaten bu işlerde paran yoksa bir yere gelmen imkansız. Ama siz yardım edebilirsiniz. Cep numaranızı bana mail atar mısınız, sesimi dinleyin siz karar verin. Ayrıca İbrahim Tatlıses, İzzet Altınmeşe taklitleri yapabiliyorum. Acele haber bekliyorum. Rumuz; Musa

S.U. CEVAP: Aslında ağır sorunlar söz konusu olmadıkça, okurlarımla telefon görüşmesi yapmıyorum ama sana bir ayrıcalık tanımak istedim. Sesini gerçekten çok merak ettim.

AMA UMUT BESLEME
Çünkü bu işlerde sadece güzel sese sahip olmak yetmiyor, nota bilgisi vs de gerektiriyor. Beni duraksatan nokta ise katıldığın yarışmada olağanüstü bir yetenek sergileseydin, kimse giyimine bakmaz seni havada kapardı. Hoş belki de o gün formda değildin. Neyse, sesini dinleyelim önce, sonra bir yol buluruz inşallah.

HAYALET ANNE!
Selda hanım şu karıma iki laf eder misiniz, her gün sizi takip ediyor. Karım, iki çocuğumu eğitemiyor. Bildiği tek şey bağırıp çağırmak, bir de korkutmak! Ev hayalet maskeleri ile dolu. Bir de hiç üşenmiyor çarşafa iki göz deliği açıp hayalet oluyor. Bebeler altına ediyor ama değişen bir şey yok yine bildiklerini okuyorlar. Rumuz; Kabus ev

S.U. CEVAP: Kusura bakma ama evin halini gözümün önüne getirince gülme krizine girdim. Aslında çok şekersiniz, özellikle de hayalet anne figürü. Tabii şu 'haykırarak çocuğu eğitme' modelinden acilen vazgeçmesi gerekiyor. Ben zamanında oğluma denedim, faydasını göremedim. Çünkü çocuk milletinin kulağı bu tonda seslere karşı duyarlı değil. Sakin ve anlayışla yaklaşmak birinci kural.
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