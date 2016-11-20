Kızları kim koruyacak?
S.U. CEVAP: Bir anne olarak zor günler atlatmışsınız. Umarım şimdi hepiniz iyisinizdir. Önergeye gelince; Zorla ve tehditle cinsel istismar suçunu işleyen erkek, bu düzenlemeden zaten yararlanamıyor ki!
MAĞDURİYETİ KALDIRMAK!
Düzenleme; yaş şartı nedeniyle nikah yapamamış gençlerin, resmî nikahla evlenmeleri halinde uygulanacak. Yani tecavüzcüler hak ettikleri cezayı yine alacaklar. Amaç, gençken yapılan bir hatanın, ileride çiftin karşısına mağduriyet olarak çıkmasını önlemek. Özellikle de kadın, çoluk çocuğuyla beş parasız ortada kalabiliyor çünkü.
ÇIKMAZ SOKAKTA BİR ADAM
Gençken iki kardeşin aynı kıza aşık olması... Kızın abiyi tercih etmesi... Evlenip kayınbiraderin önünde kumrular gibi koklaşmaları... Sonra iki evlat sahibi olmaları... Ama diğer erkeğin sevdiği kızı hiç unutmaması... 'Belki unuturum' diye başka kızla nişanlanması... Elin kızını da mutsuz etmesi... Selda abla soruyorum, bu kabustan nasıl çıkar bu adam? Rumuz; Ş.İ. O.
S.U. CEVAP: O 'arkadaşına' söyle hemen aklını başına devşirsin ve abisiyle yengesini rahat bıraksın. Yoksa bu iş aile faciasına dönüşebilir. Ayrıca merak ediyorum, hani eskisi gibi 'kaç-göç' döneminde yaşasak ve sokaklarda kadın-kız namına tek kişi olmasa anlayacağım ve diyeceğim ki, ne yapsın adam yokluktan en yakınındakine sarıyor. Sahi şu 'elimi sallasam ellisi' erkekler için de geçerli değil midir?
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- Selda Uskan
- Kızları kim koruyacak?
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