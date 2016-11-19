Yol Durumu
  1. İkinci sınıf kadın olmak
Selda Uskan Selda Uskan
  • 19 Kasım 2016, Cumartesi

Çalgıcı karısı Binnaz!

İki yıldır tanıdığım bir erkek var. Kendisi müzisyen. İlk zamanlar yakındık. Şimdi sadece arkadaşız. Geçen hafta mesaj atıp borç istedim. Ama o acayip şeyler yazdı, "Eskiden ilişkimiz ne kadar heyecanlı filan" diye. Bozuntuya vermedim. Ama sonrasında küfürlü şeyler gönderdi. Ben de ertesi gün telefon açıp ağzıma geleni söyledim. Diyor ki 'o gece telefonu eski karısındaymış, kadın yazmış her şeyi!' Söylediklerine inanayım mı bilemedim. Ayrıca kadın boşanmış niye karışsın bu işe değil mi? Siz ne dersiniz? Doğru söylüyor olabilir mi? Rumuz; Bir okur

S.U. CEVAP; Söz konusu 'diğer kadın' olunca, eşin eskisi yenisi olmuyor, kocanın üzerindeki hakimiyeti ilelebet sürebiliyor. Sizin de başınıza gelen bu.

GEREKSİZ BİR DOSTLUK
Yalnız anlayamadım, bu beyefendi hayatınızda olmasa ne kaybedersiniz? 'Arada borç alıyorum' diyorsunuz ama yaşadığınız çetrefilli durumlar içinizi karartmıyor mu? Bırakın karısına dönsün, sevaba girersiniz.

ŞÜPHELENİYORUM!
Selda abla aşık olduğum biri var, bir de aynı şirkette çalıştığımız kız arkadaşım. Bu yaz üçümüz sevgilimin arabasıyla tatile gittik. Bir keresinde kız arabanın önüne oturmuş, gördüğümü fark etmedi 'eteğini dizlerinin üstüne doğru sıyırdı.' Sevgilim birazdan şoför koltuğuna geçecek ya, görsün diye. Şimdi bunu yüzüne vursam, iftira atıyorum diye suçlu olurum. Ne yapacağımı şaşırdım. Rumuz; Betül

S.U. CEVAP; Hangi akla hizmet bu tür ayrık otlarını çevrenizde barındırıyorsunuz? "Bak canım, o dizkapaklarını kırmadan uzaklaş" dozunda olmasa bile arkadaşını uyaracaksın. Aksi taktirde 'kızın kalbi kırılmasın' derken, bir bakarsın sevgilinin yerinde yeller esiyor. Hoş bir dizkapağının peşine takılıp giden sevgili olsa ne olur, olmasa ne olur?
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