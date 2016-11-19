Çalgıcı karısı Binnaz!
S.U. CEVAP; Söz konusu 'diğer kadın' olunca, eşin eskisi yenisi olmuyor, kocanın üzerindeki hakimiyeti ilelebet sürebiliyor. Sizin de başınıza gelen bu.
GEREKSİZ BİR DOSTLUK
Yalnız anlayamadım, bu beyefendi hayatınızda olmasa ne kaybedersiniz? 'Arada borç alıyorum' diyorsunuz ama yaşadığınız çetrefilli durumlar içinizi karartmıyor mu? Bırakın karısına dönsün, sevaba girersiniz.
ŞÜPHELENİYORUM!
Selda abla aşık olduğum biri var, bir de aynı şirkette çalıştığımız kız arkadaşım. Bu yaz üçümüz sevgilimin arabasıyla tatile gittik. Bir keresinde kız arabanın önüne oturmuş, gördüğümü fark etmedi 'eteğini dizlerinin üstüne doğru sıyırdı.' Sevgilim birazdan şoför koltuğuna geçecek ya, görsün diye. Şimdi bunu yüzüne vursam, iftira atıyorum diye suçlu olurum. Ne yapacağımı şaşırdım. Rumuz; Betül
S.U. CEVAP; Hangi akla hizmet bu tür ayrık otlarını çevrenizde barındırıyorsunuz? "Bak canım, o dizkapaklarını kırmadan uzaklaş" dozunda olmasa bile arkadaşını uyaracaksın. Aksi taktirde 'kızın kalbi kırılmasın' derken, bir bakarsın sevgilinin yerinde yeller esiyor. Hoş bir dizkapağının peşine takılıp giden sevgili olsa ne olur, olmasa ne olur?
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- Selda Uskan
- Çalgıcı karısı Binnaz!
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