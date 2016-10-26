Dört kişilik tiyatro
S.U. CEVAP; Her şey flört havasında yaşanıp biterse mesele yok. Ama kanka ve sevdiğin kız evlilik yolunda adım atarlarsa fena. Çünkü bilirsin bizim kültürde 'yengelik mertebesi' kutsaldır.
TERCİHİNİ YAPMALISIN
Bence mahalleye takılmaktan bir süreliğine vazgeç. En başta o 'dünyadan bi haber' zavallı ablayı azad et. En doğru kararı vermen için, 'Aynısı kardeşime yapılsa ne hissederdim' duygusundan yola çıkman yeterli.
YAŞLANMAK SEFİLLİK
60 yaşındayım, karımı yıllar önce kaybettim şimdi oğlumun eline bakıyorum. Oğlum gençliğinden beri yarı deliydi, daha beter oldu. Karısını, torunlarımı filan dövüyor. Bana bile el kaldırdı. Karakola şikayette bulunayım diyorum, daha beterini yapar. Beş parasız ortada kalırım. 'Sana bakmak mecburiyetinde değilim' diyor. İmza; Mehmet Beşir M.
S.U.CEVAP; Oğlunuz devlet memuruymuş, bu durumda deli olamaz. Belki sıkı bir psikolojik tedaviyle kendini toparlar. Yardım konusuna gelince, devletimiz 'evlatların, muhtaç ana-babaya para yardımı yapmasını' mecburi kılmış. Aslında ne acı değil mi, kendi vicdanımızla değil, kanun zoruyla...
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- Selda Uskan
- Dört kişilik tiyatro
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