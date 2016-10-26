  1. Maaşı iki eve yetmez
Selda Uskan Selda Uskan
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba

Dört kişilik tiyatro

Mahalleye bir kız taşındı, ilk günden beri peşindeyim. Ruh ikizim dediğim kankamı görevlendirdim, 'kızın bana karşı hissiyatı var mı' onu araştırıyordu. Tahmin ettiğiniz gibi bizim salak gide gele kıza aşık olmuş, şimdi sevgililer. Buraya kadarı normal, haber değeri yok. Ama üç gündür bana da kızın ablasını ayarlamışlar, dörtlü takılıyoruz. Sırf kıza yakın olmak için kabul ettim. Selda hanım adilik mi yapıyorum, çekinme söyle. Rumuz; Bilo

S.U. CEVAP; Her şey flört havasında yaşanıp biterse mesele yok. Ama kanka ve sevdiğin kız evlilik yolunda adım atarlarsa fena. Çünkü bilirsin bizim kültürde 'yengelik mertebesi' kutsaldır.

TERCİHİNİ YAPMALISIN
Bence mahalleye takılmaktan bir süreliğine vazgeç. En başta o 'dünyadan bi haber' zavallı ablayı azad et. En doğru kararı vermen için, 'Aynısı kardeşime yapılsa ne hissederdim' duygusundan yola çıkman yeterli.

YAŞLANMAK SEFİLLİK
60 yaşındayım, karımı yıllar önce kaybettim şimdi oğlumun eline bakıyorum. Oğlum gençliğinden beri yarı deliydi, daha beter oldu. Karısını, torunlarımı filan dövüyor. Bana bile el kaldırdı. Karakola şikayette bulunayım diyorum, daha beterini yapar. Beş parasız ortada kalırım. 'Sana bakmak mecburiyetinde değilim' diyor. İmza; Mehmet Beşir M.

S.U.CEVAP; Oğlunuz devlet memuruymuş, bu durumda deli olamaz. Belki sıkı bir psikolojik tedaviyle kendini toparlar. Yardım konusuna gelince, devletimiz 'evlatların, muhtaç ana-babaya para yardımı yapmasını' mecburi kılmış. Aslında ne acı değil mi, kendi vicdanımızla değil, kanun zoruyla...
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