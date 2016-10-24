Maaşı iki eve yetmez
S.U. CEVAP; Kızmayın ama siz, bazı şöhretlerimizin ana-babalarında görülen 'Rab bana hep bana' hastalığına tutulmuşsunuz. Onlar da isterler ki çocuklarının kazancını el kızı yemesin hatta paranın idaresi kendi ellerinde olsun.
HAYATINIZI YAŞAYABİLİRSİNİZ
Bence kaygı duymanız gereken esas konu, 'bu iki gencin birbirilerini iyice tanımadan evlenmeleri halinde doğabilecek muhtemel sorunlar' olmalı. Bir de şunu merak ettim, madem lise mezunusunuz neden çalışmıyorsunuz? Hem geliriniz olur hem sosyalleşirsiniz ve kendinizi iyi hissedersiniz fena mı?
SEVİYOR, SEVMİYOR?
Selda abla, sıkıntılarını anlatamayan biriyim. Yazıya dökmem daha kolayıma geliyor. Benim sorunum, sözlüm beni arkadaşlarıyla tanıştırmıyor. Benden utanıyor olabilir mi? Ya da arkadaş çevresi kötü, tanımamı mı istemiyor? Annem diyor ki, 'Bu kız seni ayak işlerinde kullanıyor!' Annemin kastettiği şey, ayakkabılarını tamire filan götürüyorum, cep telefonu borcunu ödüyorum. Annem haklı olabilir mi? Rumuz; Man
S.U. CEVAP; Tek mesele buysa, 'erkeğin, sevdiği kadına hizmeti' kapsamında düşünülebilir. Tabii 'arkadaşlarıyla tanıştırmamanın' altında seni kendisine yakıştıramama, benimsememe ve en önemlisi sevgisizlik gibi nedenler ise bunu da en iyi anlayacak olan sensin evlatçığım. Emin olmadan sakın evlenme.
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- Selda Uskan
- Maaşı iki eve yetmez
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