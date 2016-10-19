  1. Babasından vazgeçemedi!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba

Kuşku benliğini sarmış

Kayınvalidem bizimle yaşıyor. Gençken neyse ama yaşlılığı beter oldu. Ne söylesem inanmıyor. Komşularımla da aramı bozdu. Çünkü her şeye kuşkuyla yaklaşan biri ve bu beni çıldırtıyor. Komşumun kızı alelacele evlendi, bizimki laf yaymış mahalleye "Hamile kalmıştır" diye! Nereden biliyorsun be kadın, yanlarında mıydın? Selda abla nasıl baş edeceğim ben bununla? Lütfen bana bir akıl verir misin? Rumuz; T. Sakan

S.U. CEVAP; Kuşku, insan beynini ve duygularını kirleten en büyük etkenmiş. Ama maalesef böyle 'yalan yanlış şeylere inananlarla' karşılaşıyoruz ve işin doğrusunu anlatmak için çırpınıp duruyoruz...

SONUÇ ALAMAZSINIZ!
Şahsen uzun yıllar önce bu ısrarlı tutumumdan vazgeçtim, size de tavsiye ederim. Sadece çocuklarımız için bir şeyler yapalım, gerisini bırakalım kendi kendilerine takılsınlar. Malum, Yaradan'ın bize bahşettiği en değerli şey zaman, neden birileri için boş yere tüketelim ki?

YİNE SEVER MİYİM?
Ben bir kere sevdim, o kadar çok sevmişim ki bıktırmışım kızı. O da gitti sevmediği biriyle evlendi. Yeniden aşık olabilir miyim? İnsan ömründe kaç kere aşık olur? En hakiki sevdiği kim, nasıl anlar? İnsanlara bakıyorum her önüne gelene deliler gibi sevdalanmalar... Ama anında terk edişler, az sonra başkasına ölüp bitmeler... Çevremdeki bu aşk oyunlarından nefret ediyorum. Yeniden sevebilir miyim, gönlümü ayartacak biri çıkar mı? Biraz umut. Rumuz; Deli Divane

S.U. CEVAP; Ben 'birden fazla aşık olunabileceğine' inananlardanım. Ama onların içinden hangisi en çok sevilmiştir, ancak yaşanıp bittikten sonra kıyaslanabilir. O yüzden umudunu yitirme, bakarsın öyle bir kız çıkar ki karşına, diğerlerini silip atar ve hayatına onunla devam edersin. Senin için de umarım böyle olur.
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