  1. Öz annesi sorun oluyor!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 18 Ekim 2016, Salı

Babasından vazgeçemedi!

Eşim evi terk ettiğinde kızım 5 yaşındaydı. Ne koca oldu, ne baba. Bayramdan bayrama gördü çocuğunu. Küçükken 2 tane oyuncak getirirdi, ayrılırken birini alırdı ki tekrar getirsin. Kızım şimdi 22 yaşında ve babasına hayran. Oysa bu adam hayranlık duyulacak son kişi. Kızım yakında evleniyor. "Babam olmazsa nikah masasına oturmam" diyor. Selda hanım ben anlamadım, nedir bu baba aşkı? Rumuz; Terbiye K.

S.U. CEVAP: Öncelikle 'baba' hayatımızın her döneminde bizler için 'koruyucu' sembol. Bu bir kadının erkekte aradığı en önemli karakter özelliği. Kızlara sorun, koca namzedini tarif ederken "Beni korusun, kollasın" diye başlarlar cümleye.

NEFRETİNİZİ ERTELEYİN
Bu arada sizi sinirlendirmeyeyim ama belki de baba kız arasında hiç birinizin göremediği bir bağ oluşmuştur. Paylaştıkları o kısa anlarda yoğun duygular yaşıyorlardır... Tavsiyem, eşinize olan nefretinizi kenara bırakıp beyefendiyi nikaha davet etmeniz.

AMATÖR AŞIK
Sevilme ve el üstünde tutulma konusunda tecrübeliyim. Benim amatörlüğüm 'sevme' konusunda. Hayatımda ilk kez birine çok değer veriyorum. Ama kalın kafalı bir türlü anlamıyor. Kendisinin benim için önemli olduğunu anlatıyorum, sıfır sonuç. Ne yapmalıyım? Rumuz; Sllr

S.U. CEVAP: İlişkiye değer veriyorsak sadece söylemekle olmaz. Davranışlarımızla da göstermeliyiz. Neticede karşımızdaki müneccim değil. Ama daha da önemli olan, bu genç adamın, verdiğin değeri hak edip etmediği... Çünkü aşık olduğumuzda kendimizce anlamlar üretir, değer yükleriz. İnşallah duyguların tek taraflı değildir evlat.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar