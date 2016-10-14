  1. Bir saniye evli kalmasın!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 14 Ekim 2016, Cuma

Hastalığımda yalnızım

Selda hanım, 17 yıldır vicdansız ve acımasız bir eşle evliyim. Ben panik atak hastasıyım, ölüm duygusu yaşıyorum. Geceleri sık sık kriz geçiriyorum. Eşim "Bir şeyin yok evham yapıyorsun" diyor, yan gelip yatıyor. Taksi durağı var yakınımızda, oradan araç çağırıyorum ve şoför arkadaşın kolunda hastaneye gidiyorum. İleride yaşlanırsam kim bakar bana? Şimdiden boşanıp, başka evlilik yapmayı bile düşünüyorum. Rumuz; Sermin A.

S.U. CEVAP; Bu hastalığı çekmeyen bilemediği için, eşinizden de anlayış beklemeyin. Ama boşanmayın da. Yenisinin vicdanlı olacağını kim nereden biliyor?

VİCDANIN ÖNEMİ
Vicdan ve acıma duygusuna gelince; bırakın evlilikleri, bir ülkeyi medeniyetin doruğuna çıkaracak bildiğim ve önemsediğim tek haslet. Çocuğa, yaşlıya, hayvana ve doğaya duyduğumuz salt sevginin adı. Dahası, içimizden gelmesi gereken en yüce ahlak değeri. Sonuç; bir insanda varsa var, yoksa yok maalesef...

KANARYAYI ÖLDÜRDÜ
Selda abla biliyorum oğlumu hemen doktora götürmem lazım ama korkuyorum. Kendisi 4 yaşında ve kafeste duran kanaryamızı almış, tuvalete atmış. Boğulmuş tabi zavallı. Panik oldum, bu çocuk ileride kim bilir neler yapar? Yalnız yaşıyorum ve teselliye ihtiyacım var. Rumuz; Beyza

S.U. CEVAP; Panik olmayın ve çocuğa Hitler muamelesi yapmaktan vazgeçin. 4 yaş, bu tür vahim teşhisler için erken bir evre. Tabii yine de bir pedagoğa danışmakta fayda var. Şimdi aklıma geldi, küçük afacan belki kuşu yüzdürmek veya banyo aldırmak istemiştir. Yeğenimin de geçmişte benzer bir vukuatı olmuştu, şimdi hayvanseverlikten neredeyse insanlarla ilgilenmeye vakti kalmıyor.
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