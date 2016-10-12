  1. Kardeşimin katili serbest!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 12 Ekim 2016, Çarşamba

Kimsem yok desem...

Selda abla böyle dediğime bakmayın aslında kalabalık bir ailem var ama ne yazık ki kendimi çok yalnız hissediyorum. Sorunum, insanlarla iletişim kuramamam. Çok çabalıyorum ama olmuyor. Herkes derdini anlatıyor, bunlar beni ilgilendirmeyen şeyler. Çünkü hepsi birbirinin aynı, sıradan. Bir ara roman okuyayım dedim, konuları saçma geldi. Okulu ilköğretimden sonra bıraktım. Çalışma hayatı da ilgimi çekmiyor. Bilmiyorum ne yapacağım. Rumuz; Güler Ç.

S.U. CEVAP; Küveti doldur, içine buz koy ve yarım saat bedenini ve kafanı suya göm ki çıktığında bir güzel kendine gelesin! Bu yaşta 'hayata ilgisiz kalmak' ne demek evladım?

UZMAN ŞART
Aslında durumun beni ve bu tip köşeleri aşıyor. Panik olma ama lütfen psikolojik tedavi al. Bu arada kitap okumayı bırakma, özellikle de otobiyografik eserleri. Böylece insanların gerçek yaşam hikayeleriyle tanışır, kendine "Ben ne yapıyorum yahu" diye sorabilirsin.

EŞİM ANNELİK YAPAMIYOR
Selda hanım köşenizi sürekli okuyorum. 3 aylık bebeğimiz var ama karım çok ilgisiz. Gece yarısı çocuk meme emecek, eşim uyanmak istemiyor. O uyurken ben bebeği yanına yatırıp, yardımcı oluyorum. Bir anne bebek emzirirken uyanmaz mı? Rahatına düşkün biriydi, acaba rol mü yapıyor anlayamadım. Rumuz; Issız adam

S.U. CEVAP; Eşiniz lohusalık depresyonunda olabilir. Aşırı uyku hali, kendine özen göstermeme, değersiz hissetme ve hiçbir şeyden zevk alamama gibi duygu karmaşası yani. Diğer şıkkı düşünmek bile istemem. O takdirde sadece çocukla değil, sizinle ilişkisinde de sorun var demektir. Karınıza biraz daha fazla ilgi göstermeye çalışın.
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