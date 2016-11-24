Bunu karakterli takımlar yapar
HER TAKIM BUNU YAPAMAZ
Ancak karakterli takımlar böyle bir geri dönüş yapar. Beşiktaş da karakterini gösterdi. Belki bir 5-10 dakika daha olsa 4. golü de atabilirdi. Cenk'in takımı ateşleyen goldeki vuruşu mükemmeldi. Quaresma da kendisine yakışan bir çıkış gösterdi. Aboubakar'ın attığı 3. golden sonra Vodafone Arena görülmeye değerdi. Bu takım alkışı hak ediyor. 3-0'dan 3-3'e getirmek her takımın yapabileceği bir iş değil. Hem de Benfica gibi bir takıma karşı... Dediğim gibi ancak karakterli takımlar böyle geri dönüşlere imza atar...
MAÇIN EN iYiSi CENK TOSUN
Cenk oyuna girdikten sonra takım canlandı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ VITORIA
Benfica'nın hocası ikinci yarıyı seyretti!
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- Oktay DERELİOĞLU
- Bunu karakterli takımlar yapar
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