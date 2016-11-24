Yol Durumu
  1. Fenerbahçe’nin G.Saray şansı
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 24 Kasım 2016, Perşembe

Bunu karakterli takımlar yapar

Beşiktaş maça şok gollerle başladı. İlk yarıda Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı en kötü maçlardan birini çıkarttı. Benfica'nın kapanacağı ve Beşiktaş'ı üzerine çekeceği çok belliydi. Ama Şenol hocanın da sakatlıklardan dolayı zorunlu kadro kurması, bazı oyuncuların sakatlık sonrası hazır olmamaları büyük handikaptı. Bu nedenle bazı oyuncuları gerçek yerlerinde oynatamaması da Şenol hocanın elini kolunu bağlayan nedenlerdendi. Benfica'nın maça göre çıkışta olduğu, Beşiktaş'ın da sakatlıklardan dolayı inişte olduğu bir dönem. Özellikle orta alanda yapılan defansif hatalar, akabinde Benfica'nın becerikli oyuncularının öne çıkması ile bir anda skor 3-0 oldu. Bu da büyük bir moral bozukluğu yarattı. ikinci yarı ise bambaşka bir Beşiktaş vardı sahada. Gökhan İnler ve Cenk Tosun'un oyuna girmesi takımın uyanmasına neden oldu. Ve muhteşem bir geri dönüşe imza attılar.

HER TAKIM BUNU YAPAMAZ
Ancak karakterli takımlar böyle bir geri dönüş yapar. Beşiktaş da karakterini gösterdi. Belki bir 5-10 dakika daha olsa 4. golü de atabilirdi. Cenk'in takımı ateşleyen goldeki vuruşu mükemmeldi. Quaresma da kendisine yakışan bir çıkış gösterdi. Aboubakar'ın attığı 3. golden sonra Vodafone Arena görülmeye değerdi. Bu takım alkışı hak ediyor. 3-0'dan 3-3'e getirmek her takımın yapabileceği bir iş değil. Hem de Benfica gibi bir takıma karşı... Dediğim gibi ancak karakterli takımlar böyle geri dönüşlere imza atar...

MAÇIN EN iYiSi CENK TOSUN
Cenk oyuna girdikten sonra takım canlandı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ VITORIA
Benfica'nın hocası ikinci yarıyı seyretti!

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar