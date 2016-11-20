Tek iyi şey 3 puan
FABRI BÜYÜK KAZANÇ
Defansta muhakkak suretle etkili bir oyuncu alınması lazım. Bence forvet hattına ekstradan bir oyuncu alınması şart. Zorunlu olarak Beck'i solda oynattı. Sakat ve cezalı oyuncular fazla olduğu için Şenol hocayı anlıyorum. Ama şu bir gerçek ki Beşiktaş geçen sezonki Beşiktaş değil. Takımın birazcık daha dikine oynaması lazım. Rakibe fazla oynama alanı bırakıyor Beşiktaş. Geçen sezon böyle değildi. Kanatları etkili kullanamıyor. Ölü top organizasyonlarında zayıf kalıyorlar... Bu benim gördüğüm eksiklikler. Ama herşeye rağmen Adanaspor karşısında kazanmayı bildiler. Kaleci Fabri, bence şu ana kadar hatasız oynayan isimlerin başında geliyor. Beşiktaş için büyük bir kazanç olarak görüyorum.
MAÇIN EN iYiSi ABOUBAKAR
Kamerunlu, Adana deplasmanında iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ TOLGAY
Adana deplasmanında çok kötüydü.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Tek iyi şey 3 puan
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