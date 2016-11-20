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Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 20 Kasım 2016, Pazar

Tek iyi şey 3 puan

Benfıca maçı öncesi Beşiktaş için kazanılan 3 puan iyi bir moral oldu. Ama şunu söyleyebilirim ki sadece iyi bir moral oldu. Çünkü Beşiktaş haftalardır ligde zorlanarak kazanıyor. Baştan maçı 2-0'a getiriyor sonrasında ise basit hatalarla maçı riske atıyor. Atınç'ın yaptığı penaltı çok acemice. Bu penaltıyla maç bıçak sırtında devam etti. Bundan önce de Rhodolfo Trabzonspor maçında yaptığı hatayla maçı riske atmıştı. Bu sezon Beşiktaş'ın orta alandaki bildiğimiz pas oyunu, rakibine oyunun büyük bölümünde kurmuş olduğu hakimiyeti göremiyoruz. Bunda Beşiktaş forvetinin de etkisi büyük. Forvette de fazla top tutamayan bir Beşiktaş var. Gomez'i arıyor Beşiktaş. Beşiktaş, kadro kalitesiyle ligde etkili olabilir ama bu kadro kalitesi Şampiyonlar Ligi için yeterli değil.

FABRI BÜYÜK KAZANÇ
Defansta muhakkak suretle etkili bir oyuncu alınması lazım. Bence forvet hattına ekstradan bir oyuncu alınması şart. Zorunlu olarak Beck'i solda oynattı. Sakat ve cezalı oyuncular fazla olduğu için Şenol hocayı anlıyorum. Ama şu bir gerçek ki Beşiktaş geçen sezonki Beşiktaş değil. Takımın birazcık daha dikine oynaması lazım. Rakibe fazla oynama alanı bırakıyor Beşiktaş. Geçen sezon böyle değildi. Kanatları etkili kullanamıyor. Ölü top organizasyonlarında zayıf kalıyorlar... Bu benim gördüğüm eksiklikler. Ama herşeye rağmen Adanaspor karşısında kazanmayı bildiler. Kaleci Fabri, bence şu ana kadar hatasız oynayan isimlerin başında geliyor. Beşiktaş için büyük bir kazanç olarak görüyorum.

MAÇIN EN iYiSi ABOUBAKAR
Kamerunlu, Adana deplasmanında iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TOLGAY
Adana deplasmanında çok kötüydü.

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