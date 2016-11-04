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Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 04 Kasım 2016, Cuma

Helal size çocuklar

Fenerbahçe moral motivasyon açısından çok önemli bir galibiyet elde etti. Manchester United gibi bir deve karşı müthiş bir futbol oynadı. Unutulmayacak bir başarıya imza attı.
Hem de bu başarısını dünyanın en pahalı transferlerini yapan bir takıma karşı karşı elde etti.

İNGİLİZLER ŞAŞIRDI
Dick Advocaat'ın çıkardığı 11 kontra atağa dayalı bir 11'di.
Özellikle 2. bölgede kendi sahasında rakibi bekleyip, Lens, Sow ve Volkan Şen gibi derin koşular yapabilen oyuncularla sonuca gitmeyi denedi.
Rakibini orta alanda adeta bunalttı. Özellikle Sow'un attığı gol uzun yıllar konuşulacak.
Lens'in attığı frikik golüne de şapka çıkartılır.
Sow'un maçın başında attığı gol Manchester'ı büyük şoka soktu.
Daha sonra yapılan takım savunması İngilizler'i şaşırttı.

ŞAHANE GOLLER...
Lens'in ikinci golü ise Manchester'ın tüm direncini kırdı.
Açıkçası Rooney'nin attığı gol de çok güzeldi. 3 jeneriklik gole sahne olan bir maç izledik. Belki de son zamanlarda bu kadar 3 güzel golün atıldığı bir maç izlememiştik.
Bu maç hem Avrupa'da Fenerbahçe'ye liderliği getirdi.
Hem de lig için moral oldu. Fenerbahçe son maçlardaki çıkışını müthiş bir zafer taçlandırdı.
Artık Fenerbahçe'nin bu futbolunu ligde ve Avrupa'da kalan diğer maçlarında da göstermesi gerekir. Çünkü bu potansiyel bu kadroda mevcut.

MAÇIN EN iYiSi LENS&SOW
Lens ve Sow futbollarıyla fark yarattı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ POGBA
Oynadığı sürede hiç bir şey yapmadı.
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