1 puan çok iyi
POZİSYONLARI NAPOLİ BULDU
Gol pozisyonları net Napoli'nin vardı ve değerlendiremeyen taraftı. Tosic'in erken sakatlığı oyun anlayışında Şenol hocayı değişikliğe itti. Zaman zaman Aboubakar'ı kenara atması Beşiktaş için bir dezavantajdı, Çünkü oyuna Cenk Tosun'u dahil etmişti ve risk almıştı. Bence eldeki kadroya göre yapılabilecek en iyi 11 sahaya çıkmıştı. Ama sakatlıktan yeni dönmüş, tam hazır olmayan oyuncular vardı sahada. Gökhan İnler, Rhodolpho, oyuna sonradan dahil olan Oğuzhan. Bunlar sakatlıktan yeni çıkan ve ilk kez oynayan oyunculardı. Ama dediğim gibi dün gece sahada futbol oynayan Napoli'ydi. Buna rağmen oyunun sonlarına doğru kazanılan penaltı ve akabinde gelen gol galibiyeti getirebilirdi. Ama kazanılan 1 puan da çok önemliydi.
MAÇIN EN iYiSi MAREK HAMSIK
Çok koştu, çalıştı. Attığı gol de çok klastı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ GÖKHAN İNLER
Takımına katkısı azdı. Daha tam hazır değil.
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- Oktay DERELİOĞLU
- 1 puan çok iyi
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