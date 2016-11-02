  1. Kötü sinyal veriyor
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 02 Kasım 2016, Çarşamba

1 puan çok iyi

Dün gece Napoli karsısında alınan 1 puan belki de Beşiktaş'ı bir üst tura taşıyacak. Alınan 1 puan diyorum çünkü Beşiktaş kendi saha ve seyirci avantajını kullanamadı. Napoli takımı oyun anlayışı bakımından sahaya yayılış olsun orta sahadaki hakimiye olsun, futbolun gerektirdiği hemen hemen her şeyi dün gece yaptılar. Bu sene Beşiktaş'ın en büyük kazançlarından olan kaleci Fabri yine büyük rol oynadı. Beşiktaş, Napoli'ye oranla organize olamadı. Maçı bir türlü baskı kuracak hale getiremedi. Tabi bunda Napoli'nin kaleci Reina'dan başlayarak en ilerdeki en uç oyuncusuna kadan topu çok iyi kullanması, teknik kapasitesi yüksek oyuncuların birbirine uyumu yüksek rol oynadı.

POZİSYONLARI NAPOLİ BULDU
Gol pozisyonları net Napoli'nin vardı ve değerlendiremeyen taraftı. Tosic'in erken sakatlığı oyun anlayışında Şenol hocayı değişikliğe itti. Zaman zaman Aboubakar'ı kenara atması Beşiktaş için bir dezavantajdı, Çünkü oyuna Cenk Tosun'u dahil etmişti ve risk almıştı. Bence eldeki kadroya göre yapılabilecek en iyi 11 sahaya çıkmıştı. Ama sakatlıktan yeni dönmüş, tam hazır olmayan oyuncular vardı sahada. Gökhan İnler, Rhodolpho, oyuna sonradan dahil olan Oğuzhan. Bunlar sakatlıktan yeni çıkan ve ilk kez oynayan oyunculardı. Ama dediğim gibi dün gece sahada futbol oynayan Napoli'ydi. Buna rağmen oyunun sonlarına doğru kazanılan penaltı ve akabinde gelen gol galibiyeti getirebilirdi. Ama kazanılan 1 puan da çok önemliydi.

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Takımına katkısı azdı. Daha tam hazır değil.
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