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Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 29 Ekim 2016, Cumartesi

Kötü sinyal veriyor

Beşiktaş Ankara'da ligin en kötü maçlarından birini oynadı. Rotasyonlu bir kadro vardı sahada. Ben bu rotasyon cümlesini pek sevmiyorum. En önemli maç her zaman önündeki maçtır. Napoli maçını düşünerek sahaya çıkan kadro bence çok verimsiz bir kadroydu. Özellikle takımın beyni herşeyi diyebileceğimiz Atiba'nın getirilmemesi, Gökhan İnler'in sakat oluşu, Aboubakar'ın yedek kulübesinde başlaması Beşiktaş için büyük eksiklikti. Uzun bir aradan sonra oyuna giren Rhodolfo'nun da hazır olmadığını gördük. Eğer Gençlerbirliği geçen seneki Gençlerbirliği olsaydı Beşiktaş bu 1 puanı da alamazdı. Maç ikinci yarı her iki takıma da gidip geldi. Beşiktaş birkaç etkili atak yapsa da istenilen tempoyu hiç tutturamadı. Özellikle kanat oyuncuları Gökhan Gönül ve Adriano maça hiç etki etmedi. Cenk ileride çok pasif kalıyor. Topu ayağında tutamıyor. Aboubakar gibi bir oyuncu neden yedek kalıyor. Onu kenarda bekletmek çok büyük bir hata.

Q7 UYUM SAĞLAYAMADI
Beşiktaş'ın belki maç içersinde en etkisiz oyuncusu Quaresma'ydı. Asist yaptı ama bence Quaresma takım oyununa uyum sağlamayan bir oyuncu. Bu nedenle de çok faydalı değil. Ama futbolseverlerin beğeni tarzı farklı olduğu için şu anda Quaresma farklı bir gözle izleniyor. Beşiktaş'ı Napoli maçı öncesi hiç iyi bulmadım. Aslında Antalya maçında da çok iyi değildiler. Beşiktaş çok dağınık oynuyor. Savunma anlayışı zayıf. Belki golde Fabri'nin hatası var ama. Rhodolfo'nun bu pozisyonda hatalı olduğunu düşünüyorum.

MAÇIN EN iYiSi TALISCA
Çok iyi olmasa da kritik bir gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ CENK TOSUN
Formsuzluğu dünkü maçta da devam etti.
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