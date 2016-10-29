Kötü sinyal veriyor
Q7 UYUM SAĞLAYAMADI
Beşiktaş'ın belki maç içersinde en etkisiz oyuncusu Quaresma'ydı. Asist yaptı ama bence Quaresma takım oyununa uyum sağlamayan bir oyuncu. Bu nedenle de çok faydalı değil. Ama futbolseverlerin beğeni tarzı farklı olduğu için şu anda Quaresma farklı bir gözle izleniyor. Beşiktaş'ı Napoli maçı öncesi hiç iyi bulmadım. Aslında Antalya maçında da çok iyi değildiler. Beşiktaş çok dağınık oynuyor. Savunma anlayışı zayıf. Belki golde Fabri'nin hatası var ama. Rhodolfo'nun bu pozisyonda hatalı olduğunu düşünüyorum.
MAÇIN EN iYiSi TALISCA
Çok iyi olmasa da kritik bir gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CENK TOSUN
Formsuzluğu dünkü maçta da devam etti.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Kötü sinyal veriyor
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