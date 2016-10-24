  1. Kartal’dan müthiş zafer
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi

Tam yol ileri!

Moral motivasyonu en yüksek seviyede olan Beşiktaş, Antalyaspor karşısında hiç ummadığı bir 45 dakika yaşadı. Ta ki Aboubakar'ın golüne kadar. Çünkü dirençli oynayan bir Antalya, golü düşünen bir Antalya ve futbol oynamaya çalışan bir Antalya vardı karşısında.
Aboubakar'ın attığı gole tek kelimeyle şapka çıkartılır.
Antalyaspor'un golde defansif anlamda hiçbir hatası yoktu.
Ama Antalyaspor maçı sahada kaybetmedi. O golle birlikte beyinde kaybetti.
Hakeme haksız yapmış olduğu itirazdan Diego'nun yediği kırmızı kartla birlikte, bir çok oyuncu (Buna Eto'o da dahil) soyunma odasına moral motivasyonu bozulmuş olarak girdi.
Maçı da orada kaybettiler. Eğer ki o itirazları yapmış olmasalardı belki ikinci yarı oyunu yine zorlayabilirlerdi.
Aboubakar iyice kendini bulmaya başladı. Bu Beşiktaş adına çok önemli.
Talisca da beklenenin üzerinde iyi oynadı. Dün gece sahada etkisiz olan tek oyuncu Cenk Tosun'du. Şenol hoca onu kenara alırken Necip'i niye aldı anlayamadım.
Rakip zaten 10 kişi kalmıştı.
Quaresma'nın dün gece ikinci golde çok büyük payı var. Ama daha etkili bir futbol oynayabilirdi.
Kaleci Fabri, Beşiktaş için çok büyük bir güvence. En büyük kazançlardan biri diyebilirim.
Şenol hoca, Tolgay da ısrar etmeli. Gökhan gelince tabi işler biraz değişecek. Caner'in sakatlığı da kötü oldu. Beşiktaş genelde sinirlerine hakim olan taraftı ve bu futboluna da yansıdı. Önemli bir galibiyet aldı.
Beşiktaş sağlam adımlarla ilerliyor.

MAÇIN EN iYiSi ABOUBAKAR
Napoli maçında bıraktığı yerden devam etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ DIEGO
İyi başladı ama takımını yalnız bırakmaya hakkı yok

Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar