Kartal’dan müthiş zafer
SABRETTİ VE KAZANDI
Maçın kahramanı Aboubakar için söylenecek çok söz var. Şenol hocanın onu kaybetmemesi için ısrarla Kamerunlu golcüye forma vermesi gerekiyordu. Nitekim yanılmadı. Onu yanıltmadı. Attığı iki golle hem Beşiktaş hem de Aboubakar kazandı. Aboubakar sahada doğru işler yapıyor. Doğru koşular yapıyor. Dün gece attığı iki golün dışında savunmayı çok yıprattı. Napoli savunması çok hata yapmış olabilir bunda Abobukar'ın da rolü büyük... Gelelim Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansına. 5 puan çok iyi. Hiç kaybetmeden üstelik. İki önemli deplasmanı tamamladı Beşiktaş. Vodafone Arena'daki Napoli ve Benfica maçları çok önemli. Beşiktaş bu maçları kaybetmemeli... Hakemin verdiği iki penaltı kararı da yanlış. 1 numaralı ligde böyle penaltılar verilmemeli.
MAÇIN EN iYiSi ABOUBAKAR
İki gol attı. Hem de savunmayı yıprattı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ KOULIBALY
Napoli'nin stoperi dün çok hatalı oynadı.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Kartal’dan müthiş zafer
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