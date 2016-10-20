  1. Puanlar kandırmasın
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 20 Ekim 2016, Perşembe

Kartal’dan müthiş zafer

Beşiktaş çok önemli bir galibiyete imza attı dün gece... Hem de İtalya'da Napoli'ye karşı... Teknik Direktör Şenol Güneş maça doğru bir 11 ile başladı. Mücadeleci yapısı öne çıkan oyuncuları sahaya sürdü. Kazanmak için savaşmaları gerekiyordu... Nitekim de öyle oldu. Tolgay Arslan ve Quaresma'nın akıl dolu pasları da bu mücadelenin soslarıydı... Onlara da ayrı bir alkış gerikiyor. Şampiyonlar Ligi çok önemli bir vitrin... Bu vitrinde yıldızlar her zaman sahne alır... Sahne onlarındır. Süper Lig'de bazı maçlarda eleştirilen Adriano, sahneye çıkar ve golünü atar mesela... Yani formül şu... Mücadele edeceksiniz, usta ayaklarınız da çok olacak... Gününde olacak. Dün gece hepsi harfiyen uygulandı.

SABRETTİ VE KAZANDI
Maçın kahramanı Aboubakar için söylenecek çok söz var. Şenol hocanın onu kaybetmemesi için ısrarla Kamerunlu golcüye forma vermesi gerekiyordu. Nitekim yanılmadı. Onu yanıltmadı. Attığı iki golle hem Beşiktaş hem de Aboubakar kazandı. Aboubakar sahada doğru işler yapıyor. Doğru koşular yapıyor. Dün gece attığı iki golün dışında savunmayı çok yıprattı. Napoli savunması çok hata yapmış olabilir bunda Abobukar'ın da rolü büyük... Gelelim Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansına. 5 puan çok iyi. Hiç kaybetmeden üstelik. İki önemli deplasmanı tamamladı Beşiktaş. Vodafone Arena'daki Napoli ve Benfica maçları çok önemli. Beşiktaş bu maçları kaybetmemeli... Hakemin verdiği iki penaltı kararı da yanlış. 1 numaralı ligde böyle penaltılar verilmemeli.

MAÇIN EN iYiSi ABOUBAKAR
İki gol attı. Hem de savunmayı yıprattı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KOULIBALY
Napoli'nin stoperi dün çok hatalı oynadı.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar