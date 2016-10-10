Kolay teslim olduk
HEMEN BIRAKIYORUZ
İlk 15 dakikada baskı yedik... Bu dakikalarda kalemizde 2-3 gol görebilirdik. Şanslıydık. Sonrasında ise o baskıyı kırdık ve İzlanda'ya yüklendik. 30-35'e kadar yalancı bahar... Sonra mı! Yattık! Sağdan, soldan geldik... Ne fayda... Emre Mor kafayla gol mu atacaktı! Tabii ki hayır... Sistemsizlik kurbanıyız... Forvetsiz oynuyoruz. Yetmiyor en uçta 1.60'lık Emre Mor'a orta yapıyoruz. Komik... Gerçekten çok komik... Bir de Türk futbolunun kanayan yarasına değinelim... Mental... Kalemizde gol yiyince hemen bırakıyoruz maçı. Ukrayna maçında 2 dakikada iki gol yedik. Dün yine aynı... Bu şekilde ilerlememiz zor. Zor demişken... Bizimkiler zoru sever.
MAÇIN EN iYiSi FINBOGASSON
Dün golünü attı ve iyi mücadele etti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖMER TOPRAK
İki maçtır çok kötü oynuyor. Kalitesi bu değil.
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- Oktay DERELİOĞLU
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