  1. Beşiktaş’ı şansı kurtardı
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 10 Ekim 2016, Pazartesi

Kolay teslim olduk

Kaybetmememiz gereken bir maçtı. Ama olmadı. Yapamadık. Başaramadık. Fatih hocanın çıkardığı 11 çok yanlış. Türk futbolunda her zaman devrim yapan, cesur futbol oynatan Fatih hoca, İzlanda maçına forvetsiz çıkmamalıydı. Daha cesur olmalıydı. Cenk Tosun ile maça çıkmalıydı. Kaybetsek de böyle kaybetmeliydik. Bunu yapmalıydı Fatih hoca.

​HEMEN BIRAKIYORUZ
İlk 15 dakikada baskı yedik... Bu dakikalarda kalemizde 2-3 gol görebilirdik. Şanslıydık. Sonrasında ise o baskıyı kırdık ve İzlanda'ya yüklendik. 30-35'e kadar yalancı bahar... Sonra mı! Yattık! Sağdan, soldan geldik... Ne fayda... Emre Mor kafayla gol mu atacaktı! Tabii ki hayır... Sistemsizlik kurbanıyız... Forvetsiz oynuyoruz. Yetmiyor en uçta 1.60'lık Emre Mor'a orta yapıyoruz. Komik... Gerçekten çok komik... Bir de Türk futbolunun kanayan yarasına değinelim... Mental... Kalemizde gol yiyince hemen bırakıyoruz maçı. Ukrayna maçında 2 dakikada iki gol yedik. Dün yine aynı... Bu şekilde ilerlememiz zor. Zor demişken... Bizimkiler zoru sever.

MAÇIN EN iYiSi FINBOGASSON
Dün golünü attı ve iyi mücadele etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖMER TOPRAK
İki maçtır çok kötü oynuyor. Kalitesi bu değil.
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