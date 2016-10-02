  1. Kaybedilmiş birşey yok
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 02 Ekim 2016, Pazar

Beşiktaş’ı şansı kurtardı

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın sıkıntılı geçeceğini tahmin etmek zor değildi. Üstelik bu maçta Oğuzhan, Talisca, Gökhan İnler ve Gökhan Gönül gibi oyuncularından yoksun çıktı sahaya. Şenol Güneş bu şartlarda ister istemez ilk 11 kurgusunda değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Bu değişiklikler içinde en dikkat çekeni Quaresma'nın kulübeye çekilip yerine Ömer Şişmanoğlu'nun oynatılmasıydı. Ömer Şişmanoğlu, Alanya karşısında da ilk 11'de forma giymiş ve çok başarılı bir performans göstermişti. Beşiktaş ilk devrede hücumda istediği gibi çoğalamadı. Adam eksiltecek bir oyuncunun yokluğu ilk 45'te bariz bir şekilde hissedildi. Sürekli değişen ilk 11'ler her zaman bir risk faktörü oluşturur. Rotasyon bir yere kadar iyidir ama bir yerde takıma zarar da verir. Beşiktaş ilk 45'te üstün görünmesine rağmen dağınık bir profil çizdi. Son vuruşlarda istenileni yapamayan Siyah-Beyazlılar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitmek zorunda kaldı. 2. yarı Şenol Güneş Olcay ve Ömer'i çıkararak yerine Quaresma ve Aboubakar'ı aldı. Aboubakar dün takımın en kötüsüydü. Kaçırdığı 2 gol fırsatı var ki inanın atması daha kolaydı. Tıpkı bal yapmayan arıyı andırıyor. Quaresma dün iyi gününde değildi. Beşiktaş Rize'de hiç iyi sinyaller vermedi. Ancak son dakikalarda Adriano'nun golüyle yine de kazanmasını bildi.

MAÇIN EN iYiSi TOSIC
Kötü Beşiktaş'ın ayakta kalan tek ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ABOUBAKAR
Beşiktaş'ın en kötü ismiydi. Tel tel döküldü.

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