  1. 1 puana sevinmemeli
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 19 Eylül 2016, Pazartesi

Çok rahat bir galibiyet

Akhisar deplasmanı Beşiktaş için geçtiğimiz yılların aksine çok rahat geçti. Çünkü Beşiktaş hafta içi Benfica maçından morali üst seviyede döndü. Özellikle maçın ilk yarısında sahada çok etkili bir takım izledik. Orta alanın hakimiyetini maçın genelinde Beşiktaş elinde tuttu. Gökhan İnler ve Atiba çok iyi oynadı. Genel olara bakıldığında Beşiktaş oturmuş bir kadroya sahip. Ama ben Quaresma'nın oyun tarzını çok etkili bunlmayanlardanım. Quaresma'nın Beşiktaş'ın hızını kestiğine inanıyorum. Dün Akhisar ürkek bir futbol sergiledi. Özellikle ikinci yarıda, ilk yarıya göre etkili olamayan bir Beşiktaş vardı. Eğer ki Akhisar biraz etkili olsaydı Quaresma va Gökhan Gönül'ün tarafından çok rahatlıkla pozisyonlar üretebilirlerdi.

FABRI GÜVEN VERİYOR
Ama dediğim gibi Beşiktaş için çok rahat bir 90 dakika oldu. Hücumda çok üretken olmamasına rağmen maçı net bir skorla galip bitirdiler. Dün Cenk Tosun hiç etkili olamadı. Güçsüz ve isteksizdi. Talisca'nın gol atması önemli. Takıma iyice ısındığının göstergesi oldu. Şenol hocanın bundan sonra da kaleci Fabri'ye daha çok şans vermesi lazım. Kalede güven veriyor. Sonuç olarak Beşiktaş emin adımlarla ligde hakimiyetini sürdürüyor. Şimdi gözler derbi maça çevrildi..

MAÇIN EN iYiSi GÖKHAN iNLER
Çok çalıştı, savaştı, bir da harika asist yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ VAZ TE
G.Saray'a gol atmıştı ama dün çok etkisiz kaldı.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar