Çok rahat bir galibiyet
FABRI GÜVEN VERİYOR
Ama dediğim gibi Beşiktaş için çok rahat bir 90 dakika oldu. Hücumda çok üretken olmamasına rağmen maçı net bir skorla galip bitirdiler. Dün Cenk Tosun hiç etkili olamadı. Güçsüz ve isteksizdi. Talisca'nın gol atması önemli. Takıma iyice ısındığının göstergesi oldu. Şenol hocanın bundan sonra da kaleci Fabri'ye daha çok şans vermesi lazım. Kalede güven veriyor. Sonuç olarak Beşiktaş emin adımlarla ligde hakimiyetini sürdürüyor. Şimdi gözler derbi maça çevrildi..
MAÇIN EN iYiSi GÖKHAN iNLER
Çok çalıştı, savaştı, bir da harika asist yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ VAZ TE
G.Saray'a gol atmıştı ama dün çok etkisiz kaldı.
- Haberler
- Yazarlar
- Oktay DERELİOĞLU
- Çok rahat bir galibiyet
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 1 puana sevinmemeli 14 Eylül 2016, Çarşamba Teknik Direktörü Şenol Güneş sahaya son oynanan Kardemir Karabük maçından 8 farklı isim sürdü. Bu kadar fazla ismin...
- Beşiktaş yine hak etti 11 Eylül 2016, Pazar Şenol Güneş'in rotasyonu gayet yerindeydi. Salı günü Şampiyonlar Ligi müsabasını düşünerek kalede Fabri'ye, kenarlarda...
- Hücum süper defans üzer 05 Eylül 2016, Pazartesi Beşiktaş yapılan transferlere rağmen güç kaybetti. Sosa, Gomez ve Gökhan Töre’nin boşluğunu doldurmak kolay olmayacak
- Beşiktaş zorlanır! 27 Ağustos 2016, Cumartesi Konyaspor'un stadı açıldıktan sonra Konya tam bir futbol şehri oldu. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan...
- Acı çekmeye devam! 22 Ağustos 2016, Pazartesi Fenerbahçe sezona kötü bir başlangıç yaptı. Dick Advocaat'ın gelişi bence çok kalınmış bir hamleydi. Geçen sene...
OKTAY DERELİOĞLU Tweetleri