Doğum kontrol hapı tansiyona sebep
Bütün mesele kalsiyum almak değil. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz.
Ayrıca sütün adı çıkmış. Maydonoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye, ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Keçi boynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Yine de süt ve süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir.
19-50 yaş arası erişkinlerin günde 1000 miligram kalsiyum alması gerekir. Yetişkinlerde günlük süt tüketiminin en az yarım kilo olması önerilmektedir.
Bir orta boy su bardağı (200 cc) süt veya yoğurt veya iki kibrit kutusu büyüklüğünde peynir bir porsiyondur. Menapoz sonrası kadınların ise 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir.
28 yaşındayım. 8 ay önce evlendim. 6 aydır da tansiyonlarım yükseliyor. Babamda tansiyon var ama 63 yaşında, yaşlılık tansiyonu dediler. Ama bir de şu var doğum kontrol hapı da 6-7 aydır kullanmaya başlamıştım? Ne yapmalıyım?
Tansiyon yükselmeleri her insanda olabilir. Hipertansiyon hastalığı dememiz için 140/90 mmhg üstünde sürekli yüksek kalması gerekir. Eğer tansiyon ölçümlerin 140/90 üzerinde sürekli yüksek ise 'Hipertansiyon Hastası' olmuşsun diyebiliriz.
Ailede Hipertansiyon hastası olması beden olarak yatkınlık ihtimali katar. Doğum kontrol hapları da tansiyon yüksekliğine neden olmuş olabilir. Hipertansiyon, doğum kontrol hapı kullananlarda kullanmayanlara göre iki-üç kat daha yaygındır.
Hipertansiyon gelişme riski, doğum kontrol hapı kullanma süresi ve yaşla birlikte artar.
Daha erken dönemde etkilemişse doktorunuzla ve eşinizle yeniden görüşerek doğum kontrol yöntemi ve seçimi hakkında tekrar görüşmeniz gerekir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Doğum kontrol hapı tansiyona sebep
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