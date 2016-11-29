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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 29 Kasım 2016, Salı

Zeytinyağı kabızlığı önler

3 haftadır kabızlık çekiyorum. Acayip canım yanıyor. Tuvalete gitmeye korkuyorum. Temizlenirken kağıda pembe kan bulaştı. Ne yapmam gerekir?
Kabızlık sonrası makat bölgesi zorlanabilir. Makatın iç kısmında zedelenme, yırtık meydana gelebilir. Fissür dediğimiz bu durum daha sonra iyileşene kadar acı verebilir. Mikrop kapıp enfeksiyona neden olabilir. Hemen doktor muayenesi olman gerekir. Kabızlık için önlem almalısın. Lifli ye, su iç. Zeytinyağını her sabah 1 yemek kaşığı iç. Elinle karnını ovala. Ayağını sıcak tut. Çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden yoğun beslenme. Sakız çiğneme.

32 yaşındayım. Daha önce romatizma tedavisi gördüm. Göğsümde kuş gibi bir şey çırpıyor şimdi. Bu ne olabilir?
Bu ifade genellikle çarpıntı dediğimiz kalp ritminin bozulduğu durumlarda kullanılır. Tanı koymak için önce EKG dediğimiz tetkik yapılır. Elektrokardiyografi (EKG) durumuna göre ritim Holter EKG dediğimiz tetkik gerekebilir. Muayene bulgularına göre TT EKO, TSH, HAEMOGRAM gibi bazı kan testleri gerekebilir. Önce muayene sonra takibe devam.

Eşimle cinsel ilişkimizde sertliğim 8-10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Bu erken boşalma sorunu mu?
Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu sadece cetvelle, dakikayla ilgili değil. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.

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