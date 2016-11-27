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Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 27 Kasım 2016, Pazar

Fibromiyalji uyutmuyor

Annem 62 yaşında. Her şeye üzülür. Her yeri ağrır. Kireçlenmesi, romatizması var. 'Fibromiyalji' denmiş. Bu hastalık nedir?
Fibromiyalji uzun süren, yaygın düşkünlük meydana getiren, ağrılarla tekrarlayan bir hastalıktır. Bu hastaların kasları, boyunları, omuzları ve sırtları ağrır. Yeterince uyuyamazlar, uyandıklarında veya uzun süreler oturduktan sonra hareket ettiklerinde sıklıkla adaleleri sertleşmiştir. Ağrının yoğunluk ve yerleşimi, bitkinliğin derecesi günden güne değişebilmekte, aşırı egzersiz ve stresle kötüleşebilir. Fibromiyalji insanları orta yaşların başlarında etkileyen ve oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Evham-streskaygı- huzursuzluk yaşayan kişilerde sık tekrarlar. Mutlaka psikolog ve psikiyatrist desteği alsın.

Çocuğumuz olmadı. Tahlillere başladık. Ürolog kan testi, sperm testi istedi. Sonra FSH diye bir test daha istedi. İnternetten baktım kadın hormonuymuş bu. Bir yanlışlık olmasın?
FSH sadece kadınlarda ölçülmez. Erkeklerde FSH ve LH denilen hormonlar vardır. Sperm sayısı azsa, testosteron testi düşük çıktıysa ürolog bu tahlili istemiş olabilir. Erkeklerde FSH testisleri sperm üretmek üzere uyarır. Erkek üretkenliği için de bu hormon düzeyleri önem taşımaktadır. Kadınlarda ise FSH hormonu yumurtalıkları, yumurta oluşturmak üzere uyarır. Yani yanlışlık yok gibi görünüyor.

48 yaşındayım. Yeni evlendim. Sertlik sıkıntım söz konusu oluyor. Neden böyle oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?
Erken boşalma yaklaşık her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, ilişki uygulamasının başlangıcında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal-ayrıntıcı kişilik yapısında, sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda erken boşalma olabilir. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.
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