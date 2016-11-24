Menopoz cinselliği etkilemez
Menopoz doğal bir durumdur. Hastalık değildir. Hormon değişiklikleri bedeni ve ruhu etkiler. Her dönemin avantaj ve dezavantajları vardır. Yeni şartlara uyum önemlidir. Cinsel organda değişiklikler meydana gelebilir. Aynı zamanda yumurtalıklarda çalışmadığından 'Gebelik olur mu?' kaygısı olanlarda daha kaygısız bir dönem başlar. Önyargılarınızdan kurtulun. Eşinizle daha çok vakit geçirin. Aksi söylenmedikçe, süt ve sütlü gıda alın. Fasulye, soya fasulyesi, elma, hurma, kereviz sapı, nar, meyan kökü, şeftali, lahana, domates, incir, brokoli, armut, kiraz, maydanoz, kimyon, dereotu tüketmeyi unutmayın. Cinsel ilişki için rahat, huzurlu, sakin ortamlar ayarlayın.
22 yaşındayım. 1.72 santimetre boyundayım. Kilom 88. Kilo vermem gerekir mi? Ben şişman mıyım?
Bu soruyu sorarken diyet yapma korkun varmış gibi geldi. Beden Kitle İndeksi (BKİ) dediğimiz hesaplamaya göre BKİ=29 çıktı. Yani obeziteye az kalmış. Ama aşırı kilolu sınıfındasın. Boyun uzunmuş gibi gelse de bu kilo sağlıksız bir kilo. Basit uygulamalarla hemen kilo vermeye başlayabilirsin. Acıkmadan 1 saat önce yemek ye. Ne yiyorsan yarısını ye.
42 yaşındayım. Son 3 haftadır cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
Dereotu satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken İdrar" için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikayetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şikayetlerin önemli, gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Menopoz cinselliği etkilemez
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