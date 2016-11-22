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  1. Kalp krizi sonrası cinsel ilişkiye dikkat
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 22 Kasım 2016, Salı

Yüksek şeker aşka engel

46 yaşındayım. Şeker tanısı konuldu. Cinsel hayatımın normal olması için nelere dikkat etmeliyim?
Mutlaka hastalığı kabul edip hastalığa uyum sağlamalısın. Cinsel yaşamını normal olarak sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemlidir. Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek cinsel yaşamınızı dolaylı yoldan iyileştirebilir. Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, diyabet ile ilgili komplikasyonların önlenmesine yardımcı olarak cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilir. Bu durum, kan şekerinizi normal sınırlarda tutmak için uygun dozda insülin almanız (veya ilaç dozlarınızı ve çeşitlerini ayarlamanız) anlamına gelmektedir. Uzun süren yüksek şeker düzeyleri sizi yorgun düşürebilir. Böylelikle ereksiyon problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca hiperglisemi kadın ve erkek cinsel organında mantar infeksiyonlarına yol açabilir. Bunun sonucu cinsel istek azalabilir. Bu durumlara neden olmamak için gerekenleri vaktinde yapman uygun olacaktır.

51 yaşındayım. Gece sık idrara çıkmaya başladım. Doktora gittim. "Prostatın büyük" dediler. Kanser olur mu?
İyi huylu prostat büyümeleri kanser değildir. Kansere de sebep olmaz. Ancak, gerek prostat bezi büyümeleri gerekse prostat bezi kanserleri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Prostat kanseri prostat bezi büyümesi olmayanlarda da çıkabilir. Prostat bezi büyüdü diye kanser olmaz. Bu nedenlerden dolayı daha önce prostat kanseri için hiçbir inceleme yapılmadıysa bile prostat belirtileri ile başvurduğunuz ürologunuz kanser açısından takip yapabilir.

Sağ mememde beze buldum. Fındık kadar diyebilirim. Ama ağrısız. Adetim de düzenli sizce doktora gitmeli miyim?
Evet hem de hemen. Çünkü memede tespit edilen bezenin ağrısız olması çok önemli bir özelliktir. Adet düzeni bozulmadan da meme hastalığı olabilir. Muayene sonrası meme usg, kan testleri gibi gereken plan yapılarak takibinize başlamak gerekir.

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