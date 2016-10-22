  1. ‘Gut’a dikkat
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi

Ozon tedavisi yararlıdır

2 yıldır şeker hastalığım var. Arkadaşım da şeker hastası. Ozon tedavisi yaptırmış iyi gelmiş. Ben de yaptırabilir miyim?
Ozon, yıllardır şeker hastalığı tedavisinde diğer tedavilerle kombine olarak kullanılmaktadır. Ozon bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyucudur. Bağışıklık sisteminin yanında tüm doku ve organların çalışmasını olumlu etkiler. Şeker hastalığına bağlı yaraların tedavisinde de oldukça başarılıdır. Uygulamayı yapacak doktorun muayenesi sonrası ozon tedavisinin hangi yolla ve ne kadar uygulanacağı netleşir. Ayrıca manyetik alan tedavisi de şeker hastalığında ve neden olduğu sorunlarda destekleyici bir tedavidir. Tabi ki mevcut tedavi ve diyet uygulamaları ile birlikte bu uygulamalar yapıldığında yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkar.

56 yaşındayım. Yüzümde kırışıklıklar var. Cildimin sağlığı için doğal uygulamalar nelerdir? Ne önerirsiniz?
Öncelikle doğal beslenin. D vitamini, magnezyum ve çinko kan düzeylerine baktırın. Mutlaka temiz olmasını sağlayın. Arıtılmış su ile yıkamak yumuşaklık sağlayacaktır. Cilt altındaki dokunun doğal olarak desteklenmesi PRP uygulamasıyla sizden alınan kan plazmasıyla yapılan özel bir tedavidir. Sigara ve alkolden uzak durmak cildiniz için yapabileceğiniz en önemli koruma olacaktır. Bununla birlikte uzun süre güneşte kalmakta cildi aşındıran bir durumdur.

Akrabam Bolivya'da. Kendisi ressam. Orada hastaneye yatmış. Uçakla dönecek. Bu konuda bize yardım edin.
Yurt dışına çıkmadan doktorunuzdan size ve gidilen ülkeye özel tavsiyeler alın. Kızamık-Kızamıkçık- Kabakulak (MMR), difteri, tetanoz, boğmaca, polio (çocuk felci) ve yıllık grip aşısı genelde yurt dışına çıkacaklara önerilir. Bolivya'ya gidecekler için sıtma, sarı humma, tifo, Hepatit B-A aşıları öneririz. Tropikal bölgeye has hastalık ihtimalleri de söz konusudur. Döndükten sonra doktor kontrolünden geçin. Ressamlarda özellikle kullanılan kimyasalların birikmesine bağlı hastalıklar da görülebilir.

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