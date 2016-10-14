Kansızlığın farklı nedenleri olabilir
Kansızlık dediğimiz hastalık tıpta 'anemi' ismiyle tanımlanır. Birçok değişik tip anemi vardır. Bazen kanamalara, bazen vitamin, bazen mineral eksikliklerine bağlı anemiler olabilir. Uzun süreli birçok hastalıkta da kansızlıklar olabilir. Bazı kansızlıklarda doğduğunuz günden beri var olan size has farklılıklar olabilir. Yani ilaç tedavisine rağmen beklenen normal değerlere ulaşmaz. Bunun için kansızlık tetkiklerin gerekir. Bu tetkiklere bakarak kansızlığınızın hangi tip olduğunu söylememiz doğru olur. Ama anlattıklarına bakılırsa doğduğun günden beri var olan farklılıklara bağlı bir kansızlık olabilir. Bu tip kansızlıklarda önemli olan demir, B12 vitamini, folik asit gibi kan yapımında kullanılan maddelerin kanımızda eksik olmamasını sağlamaktır. Her şey tamam olsa bile kan düşüklüğü denilebilecek bir eksiklik söz konusu olabilir.
23 yaşında öğrenciyim. Sol mememde elime bir beze geldi. Bu yaşta kanser olur mu?
Memede her ele gelen beze kanser değildir. Fark edilen kitlelerin yüzde 90 iyi huylu değişikliklerdir. Memedeki bezeler genel olarak kistik (su keseciği) ve solid (katı) olarak ikiye ayrılır. Kistik bezeler adet dönemlerinde hormon değişikliklerine bağlı olarak meme dokusunun doğal olarak su toplayıp adet sonrasında geri bırakması nedeni ile oluşur. Adet zamanı memedeki gerginlik ve ağrı şikayetlerinin nedeni de bu mekanizmadır. Kistler cidarlarının kalınlığı ve içeriğine bakılarak basit ve komplike olarak ikiye ayrılır. Kistlerin meme dokusunda yaygın olarak bulunmasına 'fibrokistik meme yapısı' denir. Solid bezeler de iyi ve kötü huylu diye ikiye ayrılır. İyi huyluda kitlelerin sınırları düzenlidir. Kanser ile uyumlu kitlelerin sınırları düzensiz olup çevresindeki meme dokusuna yayıldığı için sabittir. Kanser düşünüldüğünde biyopsi istenir. Biyopsi işlemi meme dokusuna zarar vermez.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kansızlığın farklı nedenleri olabilir
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