Kabızlığa çözüm: Probiyotik yoğurt
Bu anlattığınız yoğurt "PROBİYOTİK YOĞURTLAR"dır. Yani anti biyotikli değil. Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz. Bu tip yoğurtlarda yararlı mikroplarla bağırsak düzenini yeniden sağlarlar. Faydalı olurlar. Viral ishaller, turist ishali, antibiyotik ishali, kronik kabızlığın bazı türleri, bağırsak hastalıkları, enfeksiyonların önlenmesi, astım, alerjik rinit, besin allerjileri gibi allerjik hastalıklar, karaciğer yağlanması (alkole bağlı olmayan) ve idrar yolu hastalıklarında bu yoğurtlar destek olarak kullanılabilir.
56 yaşındayım. Nefes darlığım başlayınca doktora gittim. Sigara içiyorum ve tansiyon hastasıyım. Film çekildi. "Akciğerinde pıhtı var" dediler. Tehlikeli mi?
Evet, tehlikeli bir durum. Hipertansiyon ve sigara, damar içinde pıhtı meydana gelmesini arttıran durumlardır. Toplardamar içindeki pıhtılar da akciğer içine gidip damar tıkanıklığına neden olabilir. Bu nedenle önce boyun, ayak toplardamarlarının filmini çektirmenizi tavsiye ederim. Sigara içmeyi bırakın. Alkol almayın. Şişmansanız zayıflayın. Tansiyonunuzu normal sınırlar içinde tutmak için gerekenleri yapın. Yeterli ve düzenli uyuyun. Almanız gereken ilaçları düzenli olarak alın. Tabi ki hareket edin. Yorulmadan düzenli yapılan egzersizler pıhtılaşmayı engeller.
3 yıldır şekerim var. Ayva tatlısını çok severdim. Tatlandırıcıyla yapabilir miyim?
Yapabilirsin. Ancak şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz. Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu. Yine de sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatarak tarifi veriyorum. Yarım kilo ayva al. 2 su bardağı su ve 4 yemek kaşığı tatlandırıcı toz hazırla. Ayvaları yıka, soy, dörde böl, çekirdeklerini ayıkla.Ayvaları 2 su bardağı su ile yumuşayıncaya kadar ateşte pişir. Toz tatlandırıcıyı meyvelerin üzerine ekle. Tencerenin ağzını kapalı olarak soğumasını bekle. Yemek sonrası diyet listene bak. Bir porsiyon meyve yerine bir dilim yiyecek şekilde düzelti.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kabızlığa çözüm: Probiyotik yoğurt
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