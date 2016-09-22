  1. Normal tansiyon değeri 14-9’dur
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 22 Eylül 2016, Perşembe

Zayıflık nedeniniz tiroid olabilir

Annemin troid bezi çok çalışıyor dediler. İlaç verdiler. Ama biz ishali olduğu için doktora gitmiştik. Bir yanlışlık olabilir mi?
Tahlilleri göndermemişsin. Daha net konuşabilirdim. Ancak tiroid bezi çok çalışmasında bağırsaklar hızlı çalışabilir. İshal ve zayıflama olabilir. Hipertiroidi de dışkılama sayısı arttığı halde günlük dışkı miktarı normal kalabilir. Bu hastaların yüzde 80'inde gastrit bulunur ve genellikle asit sekresyonunda azalma birliktedir. Hastaların yüzde 90'ında karaciğer çalışma testlerinde bozulmalar görülür. Sarılık ve karaciğer büyümesi bulunabilir. Kontrole gidin.

Babam 3 aydır feci hıçkırıyor. Doktor tahlil yaptırdı. 'Bir şey yok' dedi. Hala devam ediyor hıçkırmaya. Bu durumda ne yapalım?
Öncelikle hıçkırık başladığında kese kağıdı içine soluğunu alıp versin. Nefesini çok zorlanmadan tutabildiği kadar tutsun. Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıkta hastanın acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vb. gibi tatma duyusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma ilgili ani reflekslerle hıçkırığı bastırabilir. Endoskopi, diafragmayı ve batını ve akciğer alt bölgeyi görüntülemek gerekebilir. Bunun için üst karın bilgisayarlı tomografisi ve akciğer bilgisayarlı tomografisi gerekebilir. Doktor takibinde kalsın.

10 gün idrarda tutukluğum oldu. Doktor muayene etti. Tahlil yazdı. 'Bir de ultrason çekelim' dedi. Tahlilleri görmeden neden film istemiş olabilir?
Mesane ultrasonografisi, belirtilerinize sebep olabilecek diğer sebepleri araştırmak için kullanılabilir. Prostat büyümesine eşlik eden, şikayetlerini arttıran veya sizin için en uygun tedavinin seçiminde etkisi olan diğer durumları anlamaya da yardımcı olabilir. Prostat ultrasonu prostat hacmini ölçmek için kullanılır. Prostat büyümesinin tanısını doğrulamak ve sizin için en uygun tedavi yöntemine karar vermek için önemlidir. Tahlil ayrı, muayene ayrı, ultrason ayrı konularla ilgili bilgi verir. Bence de yaptır.
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