Tuzlu su balgamdan kurtarır
Balgam özellikle üst solunum yolları ile ilgili tıkanıklıklarda, enfeksiyonlarda, alerjik durumlarda meydana gelir.
Reflü ile direkt ilgisi yok.
Ancak reflü solunum yollarına çıkacak kadar ileri durumdaysa mikropsuz iltihaplara neden olur ve tükrüksü balgam yapabilir. Terleme şikayetini de beraber düşünecek olursak öncelikle KBB uzmanına git.
Burnunu açtır. Gerekirse göğüs hastalıklarından destek alacağız.
1 litre suya 1 çay kaşığı tuz koy-karıştır. Gargara yap. Gece yatmadan genizden akacak şekilde 3-4 damla her 2 burun deliğine damlat. Terlemenin en unutulan sebeplerinden biri de kan şekeri düşmeleri olabilir.
Gerekirse terlediğinde kan şekerini parmaktan ölçtür.
21 yaşındayım. Askere gideceğim. Memelerim şiş. Erkeklerde meme şişer mi? Şişmanım diye olur mu?
Bu duruma 'jinekomasti' diyoruz.
Jinekomasti, çesitli faktörlerin etkisiyle erkek memesinde fibroepitelyal yapıların gelişimi ve kadın memesine benzer bir görünüm kazanması olarak tanımlanabilir.
Doğal bazı değişiklikler, hastalıklar, tümörler ve alınan bazı ilaçlar sonucu jinekomasti gelişebilir. Östrojen dediğimiz hormon yapımı fazla olabilir.
Kafana o kadar takma. Yaklaşık her 10 erkekten 6'sında bu durum olabilir. Şişmanlıkta da bu durum sık görülür. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.
2007'de panik atak tedavisi gördüm. İlaçla bitti ama o günden beri cinsel hayatım da bitti. Nasıl geri getirebilirim?
Atak yapman gerekli. Yanlış anlama panik atak ve ilaçlar güvensizliği artırmış olabilir. Gerek iş gerekse sosyal hayatta kendine yeniden güven. Ayrıca reklamlara kanıp para harcama. Bazı antidepresan ilaçlar cinsel isteksizlik oluşturabilir. Ayrıca 'hiperprolaktinemi' gibi farklı hastalık ihtimalleri de isteksizliğini artırabilir. Önce iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Hormon taraman, hipoglisemi araştırman yapılsın. Gerek görülürse ilaç tedavilerin yeniden düzenlensin.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Tuzlu su balgamdan kurtarır
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